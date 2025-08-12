ياسين أحمد السقا ينصح جمهوره: تحلوا بمراعاة مشاعر بعضكم في التعاملات اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:06 مساءً - حثَّ الفنان ياسين أحمد السقا، نجل الفنان أحمد السقا، الجميع سواء جمهوره ومتابعي أعماله وغيرهم من الناس، على ضرورة التحلي بالطيبة في التعاملات اليومية فيما بينهم، خاصةً وأن الكلمة الطيبة والمساندة المعنوية لها تأثير كبير في حياة كل إنسان.

ياسين أحمد السقا يوجه نصيحة لمتابعيه

دروس مستفادة من المشاركة في "سيد الناس"

جاء ذلك خلال لقائه في إذاعة "راديو إنرجي"، إذ قال" "راعوا مشاعر الناس عشان ربنا كبير، وممكن يرجع فيكم أنتم، بلاش نستغل أي حاجة ليها علاقة بالناس عشان ندوس عليهم، بالعكس نرفعهم لفوق أحسن عشان ربنا يرفعنا كلنا لفوق".وخلال لقائه تطرق نجل الفنان أحمد السقا، إلى تجربته في مسلسل" سيد الناس" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، لافتاً إلى أنه اكتسب خبرات عديدة خلال كواليس تصوير مسلسل "سيد الناس"، كان في مقدمتها الإلتزام والإنضباط، مستشهدًا بالفنانة إلهام شاهين التي كانت مثالًا يُحتذى به بحرصها على الحضور في الموعد المقرر وتنفيذ مشاهدها بدقة تامة.

وأضاف أن المخرج محمد سامي يمتلك قدرة دائمة على ابتكار أفكار جديدة أثناء التصوير، مما يستلزم منه البقاء في حالة تركيز قصوى واستعداد لأي تعديل طارئ، كما أوضح" ياسين" أنه لم يسبق له التعاون مع الفنان عمرو سعد من قبل، إلا أن العمل معه ترك انطباعًا إيجابيًا لديه، معربًا عن رغبته في تكرار التجربة مستقبلًا.

قصة مسلسل سيد الناس

تدور أحداث المسلسل ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياة (جارحي) ويجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وخلال أحداث مسلسل "سيد الناس" يحدث صراع وعداوة كبيرة بين ريم مصطفى التي تجسد شخصية أمنة زوجة عمرو سعد الذي يلعب دور الجارحي أبو العباس، مع إلهام شاهين التي تؤدي شخصية دور اعتماد الهواري الزوجة الثانية للفنان خالد الصاوي والد عمرو سعد، حيث تعيشان مع بعضهما في منزل العائلة وتنشأ عداوة كبيرة بينهما تستمر طوال الحلقات، ثم تتوالى الأحداث في سياق درامي محتدم، يتخلله الكثير من المفاجآت والتقلبات، ما يجعل المشاهدين في حالة ترقب مستمر للحسم.

