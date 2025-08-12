تحليل فيلم Together.. النجاح في دمج الرعب بالفانتازيا في إطار رومانسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:06 مساءً - مع نهاية شهر يوليو الماضي، تم طرح فيلم "Together" بدور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم عرضه للمرة الأولى عالمياً بمهرجان صاندانس السينمائي 2025.

ويُعد فيلم Together هو التجربة الأولى للفنان مايكل شانكس بالتأليف والإخراج، بعد نجاحه لسنوات في مجال التمثيل، وجسد بطولة الفيلم كل من أليسون بري، ديف فرانكو، دامون هاريمان.

الغموض يُسيطر على النصف الأول من أحداث الفيلم

تدور أحداثحول شخصية "ميلي"، التي تحصل على وظيفة مُعلمة بمنطقة ريفية، وتذهب إلى هناك بصحبة حبيبها "تيم"، ويُقرران البدء في حياة جديدة، تغمرها حالة الحب التي تجمعهما، وخلال رحلة لهما بإحدى الغابات؛ يسقطان في كهف، والذي من خلاله تنقلب حياتهما رأساً على عقب.

يُمكنكم قراءة: مراجعة فيلمLater ‏ ‏Years‏ 28‏.. رؤية جديدة لعالم الزومبي وكيف تأتي الحياة من الموت؟

جاءت بداية الفيلم بفرض حالة من الغموض حول التغير الذي حدث لشخصية "تيم"، والذي أثر في تصرفاته، في البداية ترفض "ميلي" تصديقه حتى تجد نفسها أيضاً تتغير، ولكن حالة الغموض التي وصلت حتى منتصف وقت الفيلم قد تصيب بعض المُشاهدين بالملل، ولكن ما يكسر هذا الشعور هو التصوير الجيد الذي اعتمد عليه مخرج الفيلم مايكل شانكس.

تحول أسطورة حبيبين ليكونا شخصاً واحداً إلى حقيقة

View this post on Instagram A post shared by NEON (@neonrated)

من الشائع في وصف علاقة الحب التي تجمع شخصين هو أن يكونا شخصاً واحداً، وهذا بالفعل كان التيمة الأساسية التي اعتمدت عليها أحداث الفيلم، حيث إنه بعد خروج كل من "ميلي" و"تيم" من الكهف الذي سقطا فيه، كان التغير الذي طرأ عليهما؛ هو أن ينجذب كلٌ منهما للآخر، في تأكيد أن تلك الأسطورة قد تحولت إلى واقع فانتازي.

وبتلك الفكرة الجديدة والمُبتكرة، حصد الفيلم على إشادة كبيرة من النُقاد والجمهور على حدٍ سواء، فقد نجح مايكل شانكس في أن يمزج الرعب والفانتازيا و الرومانسية في فيلمٍ واحد، كما أنه نجح في الحفاظ على انتباه المُشاهد الذي ينتظر بنهاية كل مشهد ما سيحدث بعده.

مع اقتراب نهاية عام 2025، يُعد فيلم Together من أبرز وأهم الأفلام السينمائية التي تم عرضها هذا العام؛ لما يحمله من فكرة جديدة ومُختلفة، وبنفس الوقت وضع من خلالها الفنان مايكل شانكس أولى خطواته بعالم صناعة الأفلام.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»