هل ستخوض دنيا سمير غانم تجربة فوازير رمضان؟.. الفنانة تجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:06 مساءً - على هامش احتفال النجمة دنيا سمير غانم بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "روكي الغلابة" في دبي؛ وخلال لقائها مع الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناة "الظفرة"؛ كشفت دنيا عن رأيها في إمكانية تقديم فوازير رمضان.

دنيا سمير غانم: الفوازير من التحديات الكبيرة

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم عن إمكانية تقديمها لفوازير رمضان، كاشفة أن أدائها للفوازير من التحديات الكبيرة جدًا بالنسبة لها؛ حيث قالت: "الفوازير من التحديات الكبيرة جدًا، ومن بعد فيلم "طير أنت" من سنة 2009 الناس كلها بتقوللي لازم تعملي الفوازير".

وأضافت دنيا سمير غانم: "بفكر فيها بس خايفة أوي علشان مش سهلة، وعلشان أعمل حاجة لأجيال دلوقتي وهما مطلعين أوي ويعيشون في عصر التكنولوجيا، بخلاف أننا أتعودنا على الفوازير من ثلاث قامات كبيرة وهم أستاذة نيللي وأستاذة شريهان ووالدي سمير غانم ومتأثرين بهم حتى الآن؛ فلازم أجهز لها كويس أوي، ولازم يبقى فيها ناس كتير بروفيشنال علشان كلنا نشيل بعض".

View this post on Instagram A post shared by قناة الظفرة (@aldafrahtv)

دنيا سمير غانم عن فيلمها الجديد: الدور مش سهل خالص

كما تمنت أن ينال فيلمها الجديد "روكي الغلابة" إعجاب الجمهور في الوطن العربي، مؤكدة أنه فيلم موجهة للعائلة كلها، مشيرة أن الدور جديد عليها ومختلف؛ حيث قالت: "يارب الفيلم ينال إعجاب الجمهور في الوطن العربي كله، والفيلم للعائلة كلها، وهو دور بالنسبالي مختلف لأني أول مرة أقدم أكشن كوميدي، فتمرنت كثيرًا، وقبل كل مشهد كان فيه حاجات كتير بحفظها؛ والأكشن مش سهل خالص لأني عمري ما مارست أي رياضة من الرياضات دي، فالموضوع كان صعب جدًا بالنسبالي بس أنا أخدت الدور كتحدي".

وعن دخول ابنتها "كايلا" مجال الفن والتمثيل، أكدت دنيا أن هذا الجيل مختلف ويحب الفن والتمثيل والكلام مع الكاميرا وهذا بفضل مواقع التواصل والتطبيقات الكثيرة، فأصبح جيل "كايلا" عنده شغف بالفن؛ بالإضافة إلى تواجدها وسط عائلة فنية فقد تأثرت بينا كثيرًا.

أطلعوا على الوفاء مستمر: أعمال دنيا سمير غانم لا تخلو من أفراد عائلتها

هل تجتمع دنيا وإيمي سمير غانم في عمل واحد?

وعن إمكانية وجود عمل يجمعها بشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم؛ قالت: "أحنا نفسنا جدًا ودا أكتر سؤال بيوجه ليا، بس أحنا كنا مشغولين بأعمال أخرى، وإن شاء الله نجتمع في عمل قريبًا".

كما تحدثت دنيا سمير غانم خلال اللقاء عن تواجدها في الموسم الرمضاني 2026 قائلة: "لسه مجهزتش حاجة وبفكر، باخد وقت كتير ومجهود علشان ألاقي حاجة كويسة وأحضر حاجة كويسة، ولسه بفكر أعمل مسلسل لرمضان ولا فيلم لبعد رمضان".

قصة فيلم "روكي الغلابة"

تدور أحداث فيلم "" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

قد يعجبكم هذا المسلسل تمنى محمد ممدوح تقديمه وأُسند لـ آسر ياسين.. تعرفوا إليه!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».