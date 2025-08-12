لافتات في شوارع تونس.. أحلام تروج لحفلها في مهرجان قرطاج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:59 مساءً - كشفت الفنانة أحلام الشامسي عن حماسها الكبير لحفلها الغنائي المنتظر ضمن فعاليات في مهرجان قرطاج الدولي بتونس، والذي من المقرر إقامته يوم 21 أغسطس الجاري.

حفل منتظر في تونس

روجت أحلام للحفل ونشرت صور لبوسترات حفلها في شوارع تونس عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت قائلة: "تحيه وشكر ومحبه وتقدير للجنه المنظمهو شاكره ومقدره للمجهودات الكبيره والاحترافية لكل القائمين على حفل قرطاج المسرح العريق والكبير وسعيده بوجودي بينهم ومعهم فخوره بهالمشاركه التي باذن الله ستسجل في تاريخي الفني".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور بشكلٍ كبير، وأبدوا سعادتهم بحالة النشاط والتوهج الفني الذي تعيشه أحلام خلال الفترة الحالية، وأكد الكثير منهم أن مشوارها الفني ملىء بالنجاحات المميزة التي جعلتها في هذه المكانه.

أحلام في مهرجان جرش

من جهةٍ أخرى، تألقت النجمةعندما التقت جمهورها في الأردن من خلال حفل غنائي مميز ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، حيث أحيت حفلًا كبيرًا يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الماضي على المسرح الجنوبي، شهد حضور عدد كبير من الجمهور.

وقد روجت أحلام لحفلتها من خلال نشر البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "وحشتوني يا اهلي اهل الأردن.. اختاروا ايش تحبون تسمعون وراح نعمل حفلة طرب تليق فيكم وفي المهرجان العريق.. الجمعة 25 يوليو 2025.. المسرح الجنوبي – مهرجان جرش".

أحلام تؤجل طرح الجزء الثاني من ألبومها

وكانت الفنانةقد كشفت عن السبب وراء تأجيل طرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" على الرغم من انتهاء العمل عليه منذ عدة أشهر، موضحة أنها غير قادرة على تحديد موعد طرحه حتى الآن بسبب انشغالها بعدد من المشاريع الفنية الجاري التحضير لها، وكشفتأن الألبوم الجديد سيضم مجموعة متنوعة من الأغاني بلهجات عربية مختلفة، في إطار حرصها الدائم على التجديد والتنوع الفني الذي يعكس ثراء الثقافة الغنائية في الوطن العربي.

وكشفت أحلام أن الألبوم القادم سيجمع خلاصة تجاربها الفنية، وسيحمل قيمة فنية عالية، وسيكون محط اهتمام عشاق الطرب الأصيل.

"العناق الأخير" أحدث ألبومات أحلام الذي طرحته عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً لافتاً، ومن المقرر أن يتم طرح باقي الألبوم خلال الفترة القادمة.

