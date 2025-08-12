بصور نادرة ورسالة مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل نور الشريف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:59 مساءً - حرص الفنان حسن الرداد على إحياء ذكرى رحيل الفنان القدير نور الشريف التي صادفت أمس الأثنين 11 أغسطس، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور النادرة التي جمعتهما وعلق عليها بكلمات مؤثرة لمست قلوب كل محبيه وجمهوره.

حسن الرداد عن نور الشريف: أبي الروحي

شارك الفنان حسن الرداد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"؛ عدد من الصور النادرة التي جمعته بالفنان الراحل؛ وذلك إحياءًا لذكرى وفاته، وعلق على الصور بكلمات مؤثرة؛ حيث كتب: "فى ذكرى رحيل الفنان و الأستاذ و أبى الروحى الأستاذإنه أكبر من مجرد فنان، فهو واحد من أهم صناع الفن المصري عبر تاريخه الطويل".

وأكمل الرداد: " لقد ساهم في تقديم العديد من المواهب الفنية المصري التي أكتشفها ومنحها الفرصة ( مخرجين _ مؤلفين_ ممثلين _ مصورين )، و كان لي الشرف أنني كنت من بين هؤلاء الفنانين الذين اختارهم ومنحني فرصة العمل معه، فأنا دائما أفتخر بكوني خريج المعهد العالى للفنون المسرحية و أيضا خريج أكاديمية الفنان نور الشريف".

نور الشريف الأستاذ المعجون بالفن

وأضاف: "هذا الأستاذ المعجون بالفن، إنسان جميل و طيب القلب و بسيط جدا فى التعامل، ابتسامة الأطفال لا تفارق وجهه البشوش أبدا، من يعرف الأستاذ نور عن قرب تتخطى علاقته به العلاقة الفنية لتصبح علاقة صداقة و علاقة عائلية طوال العمر".

وتابع: "الأستاذ نور لو الواحد فضل يتكلم عنه طول الوقت مش هيقدر يديله حقه، كان لا يبخل على الناس بالنصيحة و لا المساعدة وكانت القراءة و الثقافه من أهم نصائحه لي، أتعلم منه حتي اليوم فكل ما أتفرج على برنامج له لازم أتعلم معلومة جديدة أو يجعل الإنسان يرى أو ينظر لأمور كثيرة بشكل مختلف".

واختتم منشوره قائلًا: "الله يرحمك يا أستاذ افتقدك بشدة و لكن عزاء كل من يحبك هو سيرتك الطيبة وأعمالك الباقية التي نستمتع بها كل يوم".

أطلعوا على في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الدراما التي لا تنطفئ

نور الشريف في ‏سطور

وُلد محمد جابر محمد عبد الله الشهير بـ نور الشريف في 28 أبريل 1946 بحي السيدة زينب، ليفقد والده وهو رضيع وتتركه ‏والدته ليعيش في كنف عمه.

تحولت مأساته الشخصية إلى وقود للإبداع عندما اكتشف حقيقة اسمه في المدرسة، ليتخذ لاحقاً اسم " نور ‏الشريف " تشبهاً بالفنان عمر الشريف، ويسطع نجمه في سماء الفن. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 بتقدير امتياز، ليبدأ ‏رحلة فنية استثنائية قدم خلالها أكثر من 150 عملاً بين السينما والدراما، منها 7 أفلام دخلت قائمة أفضل مئة فيلم مصري مثل "الكرنك" ‏و"سواق الأتوبيس" و"عمارة يعقوبيان"، كما برع في تجسيد الشخصيات التاريخية في مسلسلات مثل "رجل الأقدار" و"هارون ‏الرشيد".

" تشبهاً بالفنان عمر الشريف، ويسطع نجمه في سماء الفن. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 بتقدير امتياز، ليبدأ ‏رحلة فنية استثنائية قدم خلالها أكثر من 150 عملاً بين السينما والدراما، منها 7 أفلام دخلت قائمة أفضل مئة فيلم مصري مثل "الكرنك" ‏و"سواق الأتوبيس" و"عمارة يعقوبيان"، كما برع في تجسيد الشخصيات التاريخية في مسلسلات مثل "رجل الأقدار" و"هارون ‏الرشيد". تزوج نور الشريف من الفنانة بوسي عام 1972 بعد قصة حب ملحمية، أنجبا خلالها ابنتيهما ‏سارة ومي. واستمرت قصة الحب بين نور وبوسي حتى انتهت بلحظة وداع مؤثرة عندما وقفت بوسي إلى جانبه في معركته الأخيرة مع ‏سرطان الرئة الذي أودى بحياته في 11 أغسطس 2015.

حسن الرداد يعود بفيلم جديد

وفي سياقٍ آخر، يعود الفنانإلى شاشة السينما بفيلم جديد، لازال في مرحلة التحضيرات حتى الآن، وهو "طه الغريب" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث قال في تصريحات إذاعية مؤخرًا: "إن شاء الله رواية طه الغريب أوعد الناس تبقى رواية مهمة ومختلفة جداً، والمشاعر الإنسانية فيها حلوة أوي، وقصة الحب رائعة ومختلفة، والشخصيات الموجودة في الفيلم كلها أبطال.

ونافس الرداد، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "عقبال عندكم" والذي جمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، حيث ظهرا خلال الأحداث كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

قد يعجبكم حسن الرداد يُحيي ذكرى وفاة سمير غانم: أخف دم في الدنيا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»