بتعليق طريف أيتن عامر تهنئ جورجينا على خطوبتها من رونالدو.. وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:59 مساءً - فبعد تسع سنوات من الارتباط، بين نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، وجورجينا رودريغيز، وفي خبر طال انتظاره من جمهورهما حول العالم، نشرت جورجينا رودريغيز صورة لخاتم ماسي ضخم وعلقت عليها تعليقًا يوحي بأنه "عرض زواج"، فهل نشهد زفافهما قريبًا؟

وقد تفاعل عدد من المشاهير ونجوم العرب مع الخبر، وكان من بينهم النجمة أيتن عامر.

أيتن عامر تهنئ جورجينا على خطوبتها من رونالدو: صبرتي ونولتي

تعليق أيتن عامر على خطوبة جورجينا وكريستيانو - الصورة من خاصية ستوري بحسابها على إنستغرام

أيتن عامر تعلن الصلح مع طليقها

أيتن عامر حاضرة في دراما رمضان 2025 بمسلسلين

بتعليق طريف وبخفة دمها المعتادة هنئت الفنانةجورجينا رودريغيز على إعلان خطوبتها من لاعب كرة القدم؛ حيث نشرت من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ الصورة التي نشرتهاوالتي أظهرت يدها المزينة بالخاتم اللامع وهي متشابكة مع يد النجم البرتغالي. وعلقت على الصورة قائلة: "حاسة إني عايزة أعيط من الفرحة.. صبرتي ونولتي يا غالية".وكانت الفنانة أيتن عامر قد أعلنت الصلح مع طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، وذلك من أجل توفير بيئة صحية لأبنائهما بعد فترة من التوتر بينهما، ليسدل الثنائي الستار على الخلافات والنزاعات التي وصلت ساحات القضاء على مدار العامين الماضيين، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من انتشار شائعة زواجمن المنتج أحمد الجنايني.يذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب،، عبير صبري، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

كما قدمت بطولة المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا وحصة الفلاسي، ومن مصر أيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

