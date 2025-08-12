محمد فراج يكشف كواليس مشهد مؤثر في مسلسل كتالوج: كلام من القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في لحظة مليئة بالمشاعر والحنين للماضي، تحدث الفنان محمد فراج عن إحدى مشاهد مسلسل "كتالوج" التي تركت بداخله أثراً كبير، لكونه تعرض لمثل هذا المشهد على أرض الواقع.

محمد فراج يوجه نصيحة لمتابعيه

قصة مسلسل "كتالوج"

وكشف "" عن هذا المشهد، عبر مقطع فيديو قصير بثه على حسابه الرسمي بـ "إنستغرام"، وخلاله أشار إلى أنه عقب وفاة والدته وهو في سنٍ صغير، أصبح لا يحتفل بمناسبة "يوم الأم" لرحيل صاحبة الاحتفال الأساسي، ولكنه قرر تغير وجهة نظره حول هذا الأمر، خاصةً عقب إقناع ابنته كريمة، التي قدمت دورها في العمل، ريتال عبد العزيز، حيث أكدت له ضرورة الإحتفال بهذا اليوم حتى في ظل غياب "الأم"، وجاء التعليق الذي أرفقه "" كالتالي: "الرسالة دي كانت من قلبي بجد مش مجرد مشهد، متضيعش ثانية من غير ما تعبر عن اللي جواك لأمك.. احضنها.. قولها قد ايه بتحبها.. عبر عن مشاعرك ليها.. قبل ما تلاقي نفسك بتتكلم مع صورتها بس".وتدور أحداث، حول "يوسف" الذي يُجسد دوره الفنان محمد فراج، وهو أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور) بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهما، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال، لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

مسلسل "كتالوج"، بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

