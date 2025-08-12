بالفيديو- مواقع التواصل الاحتماعي تضج بفيديو لمقتحم حفل جنيفر لوبيز. ماذا حصل؟

خلال حفلها في ألماتي، كازاخستان، تعرّضت جنيفر لوبيز (ستّة وخمسين عامًا) لموقف طريف عندما زحف صرصور كبير على فستانها أثناء الغناء ووصل إلى عنقها. ورغم ذلك، تعاملت لوبيز بهدوء تام، وأمسكت بالحشرة ورمتها جانبًا دون أن تتوقّف عن الغناء، ثم قالت للجمهور مبتسمة: “كان يدغدغني”.

المعجبون بها أشادوا باحترافيّتها، فيما نشر حسابها الرّسميّ مقطعًا من الحادثة مع تعليق ساخر: “جنيفر بدأت بروفات قبلة امرأة الصّرصور مباشرة على المسرح”.

ويأتي هذا الموقف بعد أيّام من خلل آخر في ملابسها على المسرح في بولندا، حينما سقطت تنّورتها البرّاقة خلال الأداء، لكنّها تعاملت معها بابتسامة وعلّقت مازحة: “أنا على المسرح بملابسي الدّاخليّة!”