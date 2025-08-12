سيلينا غوميز وبيني بلانكو… العدّ العكسيّ ليوم الحبّ الكبير بدأ

تصدّر الثّنائي سيلينا غوميز وبيني بلانكو العناوين مجدّدًا بعدما انتشرت صور حديثة له خلال حضوره حفل زفاف، ما أثار موجة من الحماسة بين المعجبين به الّذين يترقّبون يومه الكبير. وتشير المعلومات إلى أنّ الزّفاف سيقام في سبتمبر ٢٠٢٥ في مونتيسيتو – كاليفورنيا، على مدى يومَين، في أجواء خاصّة بعيدة عن عدسات الإعلام.

وبحسب المصادر، بدأ الثّنائي بالفعل إرسال الدّعوات إلى دائرة ضيقة من الأصدقاء والمقرّبين، من بينهم تايلور سويفت وترافيس كيلسي، إضافة إلى زملاء سيلينا في مسلسل Only Murders in the Building. ورغم أنّ الحفل سيكون محدود الحضور، تضمّ قائمة الضّيوف أسماء لامعة ومشاهير، وهذا ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع المرتقبة حدثًا فنّيًّا واجتماعيًّا مميّزًا.

في أحدث منشورات سيلينا الرّسميّة عبر إنستغرام، ظهرت وهي تقبّل بيني على وجنته مرتدية فستانًا أحمر عالي الرّقبة، فيما تألّق بيني ببذلة زرقاء أنيقة. هذه الصّور زادت من حرارة التّوقّعات بين جمهور الثّنائي الّذي لم يتردّد في ترك التّعليقات المليئة بالإعجاب والتّكهّنات.

وبين الاعجاب والتّكهّن تبقى سيلينا غوميز وبيني بلانكو متماسكَين ويخططان بثقة ليومهما المميّز الّذي ينتظره المعجبون بهما حول العالم بفارغ الصّبر، ليكون واحدًا من أكثر حفلات الزّفاف ترقّبًا في الأوساط الفنّيّة.