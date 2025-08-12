تايلور سويفت تفاجئ جمهورها وتعلن عن ألبوم جديد وتكشف اسمه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - في قرارٍ فاجأ جمهورها ومحبيها حول العالم، كشفت تايلور سويفت عن ألبومها الـ12 منذ ساعات قليلة، وذلك أثناء حلولها ضيفة على بودكاست "نيو هايتس" مع ترافيس كيلسي وشقيقه جيسون.

تايلور سويفت تكشف عن اسم ألبومها الجديد

بمساعدة حبيبها ترافيس كيلسي وشقيقه جيسون في بودكاست "نيو هايتس" New Heights، كشفت تايلور سويفت عن اسم ألبومها الـ12، وهو يأتي بعنوان: "حياة راقصة استعراضية" The Life of a Showgirl. وفي مقطع الفيديو الذي شاركته من خلال حسابها على إنستغرام، والذي تكشف فيه اسم ألبومها الجديد، تقول سويفت لكيلسي وشقيقه: "هل يمكنني أن أريَكما شيئاً؟". ثم تُخرج حقيبة لونها أخضر نعناعي، مكتوب عليها اسم TS، وهنا يسألها جيسون عما بداخل الحقيبة؛ لترد عليه سويفت: "هذا ألبومي الجديد كلياً، حياة راقصة استعراضية".

"TS 12!": هكذا هتف ترافيس، البالغ من العمر 35 عاماً. وعلى الرغم من عدم إظهارها غلاف الألبوم، إلا أن موقعها الإلكتروني عرضه بشكلٍ مُشوّش باللونين البرتقالي والأخضر، إلى جانب خيارات لشراء نسخ الفينيل والكاسيت والأقراص المدمجة. ولم يتم الكشف عن قائمة أغاني الألبوم أو تاريخ إصداره، ولكن أشار موقع سويفت الإلكتروني إلى أن النسخ ستُطرح قبل 13 أكتوبر.

هكذا شوّقت تايلور سويفت جمهورها

يأتي إعلان تايلور سويفت عن ألبومها الجديد بعد أن أضافت عداً تنازلياً إلى موقعها الإلكتروني في وقتٍ سابق من يوم الإثنين، 11 أغسطس، وانتهى في تمام الساعة 12:12 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويأتي الألبوم الجديد بعد بضعة أشهر من استعادة سويفت حقوق النسخ الأصلية لألبوماتها الستة الأولى: تايلور سويفت، فيرلس، سبيك ناو، ريد، 1989، وريبوتيشن، من شركة شامروك كابيتال في مايو.

تايلور سويفت حدثٌ تاريخي في "مدام توسو"

أعلنت متاحف "مدام توسو" الترفيهية العالمية الشهر الماضي، عن تدشين 13 تمثالاً جديداً لتايلور سويفت، كلٌّ منها يرتدي إطلالة أيقونية من جولتها الغنائية الملحمية "The Eras Tour" التي بدأت في مارس 2023، واختُتمت في ديسمبر 2024. التماثيل ستُعرض في 13 مدينة حول العالم، منتشرة عبْر أربع قارات، في أضخم إطلاق متعدد التماثيل في تاريخ المتحف، الذي يعود إلى قرنين ونصف من الزمن.

ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن "مدام توسو"؛ فإن المعرض الجديد يهدف إلى جعل الزوّار يشعرون كما لو أنهم صعدوا على خشبة المسرح خلال جولة Eras Tour لتايلور سويفت، وهو حُلم بالنسبة للكثير من عشاقها حول العالم.

التماثيل تم تصميمها بعناية فائقة على يد فريق متكامل من أكثر من 40 فناناً، واستغرق تنفيذها نحو 14 شهراً من العمل المكثّف؛ ليخرج المشروع في أبهى صورة.

