جورجينا بخاتم ماسي وتعلق "أوافق".. هل تقدم كريستيانو بطلب الزواج؟

بعد تسع سنوات من الارتباط، بين نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، وجورجينا رودريغيز، وفي خبر طال انتظاره من جمهورهما حول العالم، نشرت جورجينا رودريغيز صورة لخاتم ماسي ضخم وعلقت عليها تعليقًا يوحي بأنه "عرض زواج"، فهل نشهد زفافهما قريبًا؟

بعد 9 سنوات.. خاتم زواج من كريستيانو رونالدو لجورجينا

نشرت جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 31 عامًا، على حسابها الرسمي بإنستغرام منذ قليل صورة، وعلّقت بكلمات مؤثرة موجهة لرونالدو: "نعم، أوافق. الآن وفي كل حياتي"، حيث ظهرت يدها المزينة بالخاتم اللامع وهي متشابكة مع يد النجم البرتغالي. وسرعان ما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور.

وبهذه الخطوة، قد يضع الثنائي حدًا التكهنات، و يفتحان صفحة جديدة في علاقتهما التي بدأت قبل نحو عقد، لتتحول من قصة حب طويلة الأمد إلى ارتباط رسمي طال انتظاره.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن زواجه من جورجينا

في مقابلة ببرنامجها الواقعي "أنا جورجينا" على نتفليكس، كشف كريستيانو رونالدو في وقتٍ سابق من هذا العام أنه لن يتزوج شريكته جورجينا رودريغيز إلا عندما "يحصلان على التوافق"، أي عندما يكون الوقت مناسباً وتقع كل الأمور في حياتهما في مكانها الصحيح.

قال رونالدو: "أقول لها دائماً: عندما نصل إلى تلك اللحظة، كما هو الحال في كل شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه، قد يكون ذلك بعد عام، أو قد يكون بعد ستة أشهر، أو قد يكون بعد شهر، أنا متأكد تماماً من أنه سيحدث".

جورجينا رودريغز أيضاً كان لها تعليقها حول مسألة زواجها من رونالدو في "أنا جورجينا"، حيث أخبرت عارضة الأزياء كيف سخر منها أصدقاؤها بشأن موعد زواجها، وقالت: "إنهم دائماً ما يمزحون بشأن الزفاف، متى سيكون الزفاف؟ منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز "The Ring Or When"، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس قراري".

رونالدو يثير حيرة جمهوره

سبق وأشار رونالدو عدة مرات لجورجينا أنها زوجته. وفي ديسمبر الماضي، خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر Globe Soccer 2024 في دبي، حيث فاز بجائزتين، قال: "إنه لمن دواعي سروري الكبير الفوز بهذه الجائزة، ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا".

علاوة على ذلك، في لعبة "السيد والسيدة" التي نشرها نجم كرة القدم على قناته الجديدة على يوتيوب أواخر أغسطس من العام الماضي، أشار إليها رونالدو على أنها زوجته، حتى أنهما ظهرا في الفيديو يرتديان خواتم زواج.

وفي حديثه في بودكاست WHOOP، قال: "أشرب قهوتي عندما أبدأ يومي، إنه روتيني في الصباح، أشرب قهوتي، وأتحدث مع أطفالي، ومع زوجتي، وأبدأ يومي".

