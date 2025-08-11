وثائقي السيدة التي نامت مع 1000 رجل يضع بريطانيا في ورطة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يتواصل الجدل القانوني والأخلاقي والإعلامي حول وثائقي السيدة التي أقامت علاقة جنسية مع 1000 رجل في 12ساعة،فهناك مخاوف من إمكانية مشاهدة الأطفال لفيلم "بوني بلو" الإباحي على القناة الرابعة البريطانية رغم قواعد التحقق من السن.

المحافظون وكذلك حزب العمال يتساءلون عن بث وثائقي 1000 رجل وأنا - الذي يحتوي على مشاهد جنسية صريحة - بعد دخول قانون السلامة على الإنترنت حيز التنفيذ.

المسؤولون عن الأمن والشرطة عبروا عن مخاوفهم بشأن قدرة الأطفال على مشاهدة الفيلم الوثائقي "بوني بلو" على القناة الرابعة "بنقرة واحدة".

اضطرت ديانا جونسون للدفاع عن قانون السلامة على الإنترنت في أسبوعه الأول بعد أن تعهد نايجل فاراج بإلغائه إذا وصل حزب الإصلاح في المملكة المتحدة إلى السلطة.

سُئلت السيدة ديانا من قبل كلوي تيلي من راديو تايمز عما إذا كانوا مخطئين في عرض فيلم 1000 رجل وأنا: قصة بوني بلو التي تحتوي على مشاهد جنسية صريحة في الوقت الذي يتعين فيه على 6000 موقع إباحي تنفيذ عمليات التحقق من العمر، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة "ستاندرد" اللندنية، فقالت : "هذا سؤال مهم يستحق التدقيق والمراجعة".

وأضافت: "فيما يتعلق بقضية القناة الرابعة، فأنا سعيدة للغاية بالذهاب والتفكير في ذلك، لم أقم فعليًا بالنقر على الطريقة التي اقترحتها للتو، ولكنني سعيدة جدًا بالقيام بذلك والبحث في الأمر ومناقشته مع وزير التكنولوجيا، بيتر كايل ."

وفي وقت لاحق، سأل بيتر كاردويل، مقدم برنامج "تايمز راديو"، وزيرة الداخلية في حكومة الظل كاتي لام: "لدى القناة الرابعة هذا الفيلم الوثائقي عن بوني بلو، هل يمكن أن يكون لديك نظام أمان عبر الإنترنت موثوق به عندما يمكنك الذهاب إلى تطبيق القناة الرابعة ورؤية المواد الإباحية المتاحة لأي شخص يريد مشاهدتها؟"

لام ردت قائلة: "من الواضح أن هناك مشكلة اتساق، سواء من حيث المحتوى أو من حيث المنصة، يبدو الأمر غريبًا بالنسبة لي".

وحققت بلو - واسمها الحقيقي تيا بيلينجر - شهرة واسعة بعد أن زعمت أنها نامت مع أكثر من ألف رجل في 12 ساعة فقط، وتم تحويل قصتها إلى فيلم وثائقي، أصبح بمثابة ورطة للسياسيين والوزاء في بريطانيا لأسباب تتعلق ببثه عبر القناة الرابعة.