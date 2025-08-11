ميغان ماركل تُرسل هدية لـ كلوي كارداشيان وتوجه لها كلمات رقيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 06:59 مساءً - في لفتة أنيقة تجمع بين الصداقة والذوق الرفيع، أرسلت دوقة ساسكس ميغان ماركل سلة هدايا إلى نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، لتشاركها أحدث إصدارات علامتها التجارية، وذلك بعد أسابيع قليلة من يوم ميلادها الذي وافق 27 يونيو، ما اعتبره البعض هدية يوم ميلادها، بينما اعتبره آخرون ترويجاً لمنتجات ميغان من خلال أصدقائها المقربين ذوي الشهرة الواسعة.

من ميغان ماركل إلى كلوي كارداشيان: سلة هدايا فاخرة

Khloé Kardashian is one of the lucky few who’ve nabbed Meghan Markle’s As Ever products. https://t.co/oobWnEPzJ9 — Us Weekly (@usweekly) August 11, 2025

— Us Weekly (@usweekly)شاركت ميغان ماركل، البالغة من العمر 44 عاماً، أمس الأحد 10 أغسطس، صورة عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام لسلة هدايا أرسلتها إلى كلوي كارداشيان (41 عاماً). احتوت على باقة متنوعة من الخضروات الطازجة مثل الفلفل الحلو والذرة والقرع العسلي، بالإضافة إلى باقة زهور ملونة، ووعاء من العسل.

أرفقت ميغان الصورة برسالة ودية قالت فيها: "مرحباً، جميع فتياتي يحملن حرف K"، وأرفقتها بعدة قلوب بيضاء. وجاءت الهدية بالتزامن مع طرح دوقة ساسكس أحدث منتجات علامتها.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها ميغان هدايا لأصدقائها من المشاهير؛ فقد سبق أن أهدت كريس جينر، والمصممة آني بينج، والممثلة زوي سالدانا، صناديق خشبية أنيقة تحتوي على الشاي والمربى والكعك.

يُذكر أن ميغان ماركل هي الأخرى احتفلت بيوم ميلادها في 4 أغسطس، حيث استمتعت بعشاء خاص في بيفرلي هيلز، وأطفأت شموع كعكة الميلاد وسط أجواء عائلية دافئة، موجهة الشكر لزوجها وأصدقائها وكل من أرسل لها تهنئة. ووصفت وجبتها في المطعم بأنها واحدة من أفضل خمس وجبات تناولتها في حياتها.

كلوي كارداشيان وعلاقتها بـ ميغان ماركل

كلوي كارداشيان هي نجمة تلفزيون واقع أمريكية، وعضو بارز في عائلة كارداشيان الشهيرة التي حققت شهرتها العالمية عبر برنامج Keeping Up with the Kardashians. وإلى جانب ظهورها التلفزيوني، هي رائدة أعمال تمتلك علامات تجارية في مجالات الأزياء والجمال.

ورغم اختلاف مجال عملها عن دوقة ساسكس، تجمع كلوي وميغان صداقة مبنية على الدعم المتبادل، والعلاقة بينهما تعكس روابط ميغان القوية بعالم المشاهير في هوليوود، والتي تعززت بعد انتقالها للعيش في كاليفورنيا مع الأمير هاري، ويبدو أن كلوي في دائرة أصدقاء ميغان المقربين.



يمكنك قراءة.. في يوم ميلادها الـ 44.. رحلة ميغان ماركل من هوليوود إلى القصر الملكي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».