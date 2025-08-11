رنيم هيثم لـ الخليج 365: بالأبيض مساحة صادقة أشارك فيها روحي بلا قيود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - بعد أن أسرَت قلوب الجمهور بدورها المؤثر في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" وأدائها المميز لأغنية "حلم"، تخوض رنيم هيثم اليوم تجربة فنية جديدة من خلال أول "ميني ألبوم" موسيقي لها بعنوان "بالأبيض".

"الميني ألبوم"، الذي يضم أربع أغانٍ تعكس مراحل مختلفة من حياتها، يمزج بين الهشاشة والقوة، ويكشف جانباً شخصياً عميقاً من شخصيتها الفنية، في حوار خاص مع "الخليج 365"، تتحدث رنيم عن تفاصيل هذا العمل، والتحديات التي واجهتها، ورسالتها لكل مبتدأ.



حوار: معتز الشافعي

تنسيق : سارة مرتضى

- نباركُ لكِ إطلاق "بالأبيض"، ما الذي دفعكِ لاختيار هذا الاسم؟ وماذا يُمثل لكِ اللون الأبيض فنياً وشخصياً؟

شكراً جزيلاً! اخترت اسم "بالأبيض" لأنه يرمز لروحي الأساسية، التي تعبر عن نفسها بصدق تام، قبل أي قيود أو توقعات، هذا اللون جمع بين هشاشتي وقوتي في الوقت نفسه، والأهم أنه يعبر عن مشاعر صادقة ومجردة.

- تصفين هذا الألبوم بأنه "سردٌ صوتي شخصي"... متى شعرتِ بأن الموسيقى أصبحت وسيلة للتعبير عن الذات؟

منذ طفولتي وأنا أرى الموسيقى أكبر من مجرد لحن جميل، بل هي أداء قوي ومؤثر، لكن اللحظة الفاصلة كانت عندما بدأت أكتب وألحّن مشاعري الخاصة، حينها اكتشفت أن الموسيقى هي طريقة للبوح، للتشافي، ولرواية قصص قد يصعب قولها بالكلمات العادية.

رنيم هيثم - تصوير عبد الله أبو الخير

أربع أغنيات... أربع مراحل

- حدثينا عن كل أغنية من الأغاني الأربعة: ما الذي ترويه؟ وهل تمثل مراحل مختلفة في حياتكِ؟

كل أغنية تمثل مرحلة ودرساً مختلفاً، من العلاقات السامة، إلى لحظات الدعم، وصولاً إلى رحلة مواجهة الذات، الألبوم يتنقّل بين الصمت والصراخ، وبين القوة والهشاشة، تركت لكل مستمع فرصة أن يفسّر الأغاني بطريقته الخاصة، لكن داخلياً كل واحدة منها تحمل جزءاً من رحلة نضجي واكتشافي لذاتي ولمشاعر لطالما شعرت بها ولم أكن أستطيع التعبير عنها.

- ما التحدي الأكبر الذي واجهك في هذا المشروع؟

أكبر تحدٍّ كان أن أكون صادقة تماماً مع نفسي، في أحيان كثيرة شعرت بالخوف من ردود الفعل أو من فكرة أن أضع مشاعري مجردة أمام الناس، لكني تعلمت أن الصدق يكسر الحواجز، ويساعد الآخرين على مواجهة قصص مشابهة.

رنيم هيثم - تصوير عبد الله أبو الخير

بين التمثيل والموسيقى

- ما الذي أضافته لكِ تجربة التمثيل في "مدرسة الروابي للبنات" على المستوى الشخصي والفني؟

تجربة "الروابي" كانت نافذة جديدة على عالمي، على المستوى الفني منحتني ثقة أكبر في أدائي، وجعلتني أؤمن أكثر بقوة تأثير الفن النابع من الواقع، وعلى المستوى الشخصي، عرّفتني على قوة الإيمان بالنفس وكيف يمكن لقصة أن تغيّر وعي جيل كامل.

- غناؤك لأغنية "حلم" في المسلسل كان لحظة مفصلية. هل كانت التجربة حافزاً لإطلاق هذا المشروع؟

بالتأكيد، غنائي لـ"حلم" للفنانة أمال مثلوثي وتفاعل الناس مع شخصية "فرح" كان لحظة فارقة في حياتي، لكن الحقيقة أنني كنت أعمل على أغنياتي الخاصة منذ فترة، وتشجيع الجمهور بعد المسلسل كان دعماً كبيراً.

رنيم هيثم - تصوير عبد الله أبو الخير

البداية مليئة بالفرص

- هل هناك فنان أو فنانة شعرتِ بأنهم ألهموكِ؟

هناك الكثير من الفنانات العربيات والأجنبيات اللواتي ألهمنني منذ صغري بقوة حضورهن وألحانهن، وربما لهذا يشعر المستمع بأن ألحاني مستوحاة من خليط من هذه الأساليب، أحب الفنانين الذين يضعون جزءاً من أرواحهم في كل أداء، وهذا ما أسعى إليه دائماً.

- هل تحلمين بإطلاق ألبوم طويل مستقبلاً؟

أحب فكرة الألبوم الطويل، لكن حالياً أشعر بأن الـEP هو الأنسب، فهو مساحة أشارك فيها أجزاء من رحلتي وأتعلم أكثر عن نفسي وجمهوري قبل الانتقال لمشروع أكبر.

- بعد هذا المشروع، هل تعودين إلى التمثيل؟

لا أستطيع الاختيار بينهما، فكلاهما جزء من روحي، الآن أركز على الموسيقى، لكن إذا جاءني عمل تمثيلي يلمسني، بالتأكيد سأخوضه.

- ماذا تتمنين أن يشعر به الجمهور عند الاستماع إلى "بالأبيض"؟

أتمنى أن يشعروا بأن هذا الألبوم مساحة آمنة لهم، وأن يجدوا فيه مرآة لمشاعرهم أو عزاءً صغيراً في لحظات ضعفهم، هدفي أن يكون "بالأبيض" تجربة شخصية لكل من يستمع إليه.

- ما رسالتك لكل فتاة تبدأ من الصفر؟

أقول لها: لا تخافي من البداية، فهي دائماً صعبة لكنها مليئة بالفرص التي ستناسبك أكثر من أي وقت مضى، كوني صادقة مع نفسك، وامنحي روحك الوقت لتجدي الطريق الذي ستزهرين فيه بالتأكيد.

رنيم هيثم - تصوير عبد الله أبو الخير



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».