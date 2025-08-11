قبل عرضه.. نيقولا معوض يحتفي بفريق عمل مسلسل سلمى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - تجربة درامية جديدة يخوضها الفنان نيقولا معوض، تحمل اسم "سلمى" والمنتظر عرضها على شاشة ام بي سي، وإحدى المنصات الرقمية يوم 17 أغسطس.

وعبَّر نيقولا معوض عن حماسه الشديد لمسلسله الجديد "سلمى"، إذ شارك محبيه ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" البوستر الرسمي للمسلسل، والذي ظهر عليه جميع أبطاله، وعلق عليه قائلاً: "هذا الطاقم الجميل... أولئك الذين تمت الإشارة إليهما، نجمينا العملاقين روسيل وأحمد، وكل من لم يظهر في الصورة"، في إشارة إلى اعتزازه بفريق العمل كاملاً سواء ظهروا في البوستر أو لا.

مسلسل "سلمى" القصة والأبطال

هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، وتأتي النسخة العربية من بطولة النجوم مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطالله ومجموعة من كبار نجوم الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول "سلمى" وهي أم شابة لطفلين تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها جلال في ظروف غامضة، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تكتشف إصابتها بمرض مميت.

كليب غنائي

طرح النجم العربي نيقولا معوض أحدث أعماله الغنائية، من خلال دويتو مميز يجمعه بالمغنية التركية الشهيرة جيهان باربور، بعنوان: "Seni Seviyorum Love You)"، أو "أحبك" بالعربية، في تجرِبة غنائية رومانسية تمزج بين الإحساس العربي والروح التركية.

تم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرج رواد ضو، ومن إنتاج شركة Ada Music، التي سبق أن تعاون معهافي أعمال سابقة. وقد شاركتفي الكليب سارة لينا أبو جودة، التي نالت لقب الوصيفة الأولى لـ ملكة جمال لبنان؛ حيث ظهرت في مشاهد العمل، ضمن رؤية بصرية شاعرية تتناغم مع الجوّ الرومانسي للأغنية.

ويُظهر الفيديو كليب مشاهد تعكس كلمات الأغنية العاطفية، ويجمع بين أداء نيقولا باللغة التركية وصوت جيهان المعروف بدفئه وعذوبته.

وتعد هذه ثاني تجربة غنائية تركية لـ نيقولا معوض، بعد نجاح دويتو "Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep)" مع النجمة التركية إيلين ييليز، والذي تم إطلاقه مؤخراً وحقق تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم تصويره أيضاً في لبنان، بإنتاج Ada Music. وإخراج رواد ضو.

ويُعرف نيقولا بقدرته على الأداء بلغات ولهجات متعددة، منها: الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، العربية، وأخيراً التركية، مما يضيف بُعداً فنياً مميزاً لأعماله.

عمل درامي

يُذكر أن آخر مشاركة درامية لـجاءت خلال مسلسل "الأميرة- ضل حيطة" الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين صبري.

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" جاء من سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانب نيقولا معوض وياسمين صبري كلٌّ من وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

