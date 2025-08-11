عبد الحسين عبد الرضا.. الذكرى الثامنة لوفاة فنان لا يشبه أحداً وإليكم أبرز محطاته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - تحل اليوم الذكرى الثامنة لرحيل الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، حيث توفي في مثل هذا اليوم 11 أغسطس من عام 2017، تحديداً بمستشفى رويال برومبتون، لندن، المملكة المتحدة، بعد معاناة مع المرض، ودُفن بموطنه الكويت.

مسيرة فنية بدأت بالمسرح

ويُعد عبد الحسين من أبرز الفنانين الكويتيين الذي بدأ مسيرته من خلال المسرح، ومن ثم انتقل إلى الدراما، كما شارك بعدد من السهرات التلفزيونية ومسلسلات إذاعية، إضافةً إلى السينما وتقديم عدد من الأوبريتات، كذلك قام بتأليف عدد من الأعمال.

امتازت شخصيته الفنية عن بقية الفنانين، فهو لم يكن يشبه أحداً من قبله وامتاز بالشخصية المرحة وكذلك الساخرة والكوميدية، كما قام بتأسيس فرقة المسرح العربي، وفرقة المسرح الوطني، ومسرح الفنون، وشركة مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع، وشركة مطابع الأهرام، كما قام الراحل بتأسيس قناة "فنون"، وهي أول قناة متخصصة بالكوميديا على مستوى الخليج وكذلك الوطن العربي. وتقلد عدداً من المناصب كان منها مالك ورئيس مركز الفنون للإنتاج الفني التلفزيوني والمسرحي، الرئيس الفني والمالي في مجلس إدارة المسرح العربي، مؤسس قناة فنون الفضائية، ونقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين.

بدايات عبد الحسين عبد الرضا

بدأ الفنان عبد الحسين عبد الرضا من خلال المسرح وتحديداً مسرحية "صقر قريش" للمخرج زكي طليمات، بعدها عمل عدداً من المسرحيات كان من أبرزها مسرحية "ابن جلا"، "فاتها القطار"، "عمارة المعلم كندور"، "استارثوني وأنا حي"، "المنقذة"، "آدم وحواء"، "اغنم زمانك"، "الكويت سنة 2000"، "24 ساعة"، "حط حيلهم بينهم"، "من سبق لبق"، "القاضي راضي"، "حط الطير طار الطير"، "عالم نساء ورجل"، "30 يوم حب"، "بني صامت"، "ضحية بيت العز"، "على هامان يا فرعون"، "عزوبي السالمية"، "باي باي لندن"، "فرسان المناخ"، "فرحة أمة"، "باي باي عرب"، "هذا سيفوه"، "سيف العرب"، "مراهق في الخمسين"، "قناص خيطان"، و"على الطاير".

كما برع بتقديم الأوبريتات، حيث كان يتمتع بصوت جميل وأداء أحبه الجمهور، وقدم عدداً من الأوبريتات كان منها "مداعبات قبل الزواج"، "شهر العسل"، "بساط الفقر" مع الفنانة سعاد عبد الله، "والله زمن" مع الفنان إبراهيم الصلال، و"دورة كأس الخليج 17".

أعمال عبد الحسين عبد الرضا بالدراما

التكريمات والجوائز

وعمل الراحل عدداً من المسلسلات كان من أبرزها مسلسل "مملكة الحارة"،"مذكرات بو عليوي"،"لعبة الأيام"، "القلب الكبير"، "محكمة الفريج"، "الصبر مفتاح الفرج"، "قحصة ملحة"، "أجلح وأملح أجلح"، "الخادم"، "حاور زاور"، "شرباكة"، "الملقوف"، "صاحي"، "درب الزلق"، الأقدار"، "العتاوية"، "درس خصوصي"، "قاصد خير"، "لن أمشي طريق الأمس"، "مرمر زماني"، "زمان الإسكافي"، "سوق المقاصيص"، "ديوان السبيل"، "الحيالة"، "حبل المودة"، "التنديل"، "أبو الملايين"، "العافور"، و"سيلفي 3".حصل الفنانعلى عدد من التكريمات والجوائز والدروع التقديرية؛ كان منها: تكريمه في مهرجان أيام الشارقة المسرحية، جائزة نجم المسرح الأول، الجائزة التقديرية من قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، تكريم من مهرجان قرطاج المسرحي، جائزة رائد المسرح العربي، جائزة سلطان العويس للإبداع الفني العربي، جائزة التقدير من مهرجان الخليج للإنتاج التلفزيوني، جائزة الدولة التقديرية، جائزة تقدير من وزارة الثقافة الأردنية بمهرجان المسرح الأردني التاسع، شهادة تكريم الرواد في مهرجان المسرح الخليجي، جائزة تكريم للعمالقة الذين أثروا الفن العربي، تكريم من مهرجان أيام دمشق المسرحية، جائزة تكريم من مهرجان الشهيد فهد الأحمد للدراما التلفزيونية، تكريم من المعهد العالي للفنون المسرحية بمناسبة يوم المسرح العالمي، تكريم من بيت الكويت للأعمال الوطنية عن مسلسل التنديل، تكريم من مهرجان ليالي فبراير، تكريم من معهد الأكاديمية الدولية للإعلام، تكريم من مهرجان مسقط السينمائي، تكريم من مهرجان الأردن للإعلام العربي، تكريم من مهرجان الشارقة المسرحي، درع تقدير من حفل تكريم رواد الفن الكويتي، جائزة فنان العام من مهرجان الفجيرة الدولي للمنودراما، جائزة المشوار الفني من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، درع وزارة الشباب والرياضة العراقية، وجائزة خلف الحبتور للإنجاز.

