فرح الصراف تعلن عن موعد عرص مسرحية "المدينة الترفيهية "في قطر

مسرحية "المديـنة الترفيهية"

عمل قادم لـ فرح الصراف

آخر عملين لـ فرح الصراف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - يستعد فريق عملتقديم عروض جديدة لها في دولة قطر، وأعلنت عن ذلك الفنانةحيث نشرت بوستر المسرحية والتي ستبدأ عروضها بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتحديداً بالقاعة 9 ابتداءً من 5 سبتمبر 2025. وعلقت الفنانةوكتبت: "مثل ما عودناكم، قرب الوقت لـ عروض قطر مشتاقين"."المديـنة الترفيهية" هي مسرحية من ﺇﺧﺮاج وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـ محمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍّ من الفنانين: بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله،، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام.كما أعلنت الفنانة فرح الصراف عن عمل آخر قادم لها وهو مسرحية رعب تفاعلية من تأليف مريم النصار وإخراج بدر الشعيبي، ونشرت مؤخراً بوستراً للمسرحية التي ستُعرض في شهر أكتوبر 2025 وكتبت حينها: "المفقود يحتاج موجود يلقاه .. بس مو كل موجود يقدر يرجّع اللي راح .. نلتقي فيكم في 31 أكتوبر 2025 في أول مسرحية رعب تفاعلية مع الجمهور الداخل مفقود".وكان آخر عملين قدمتهما الفنانةهما مسلسل "البيت الملعون"و هو مسلسل من إﺧﺮاﺝ محمد جمعة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نجاة حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة،، ناصر عباس، قحطان القحطاني، عليّ منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صموئيل، ختام اللحام بالإضافة إلى آخرين.ومسرحية "أبـرا كـدابــرا" وهي من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير والنصوص الغنائية لمحمد الشريدة، ومن بطولة الفنان يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، فرح الصراف، أحمد إيراج ، فهد الصالح، رهف محمد، ناصر عباس، منصور البلوشي، فيصل فريد، عبد الرحمن الفهد، ضاري الرشدان، عبد الرحمن اليحيوح، نور محمود، ميثم الحسيني، هاني الهزاع، ريان دشتي، عادلة، محمد الكليبي عبدالله الشطي، حمود العميري، ناصر الدوسري، والجود دشتي.

