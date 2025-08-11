شاهدوا كيف علّقت ميرال مصطفى على صورٍ لها وهي على فرسها "صحاري" وما قصة ارتباطها به؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - استعرضت الفنانة ميرال مصطفى عدداً من الصور لها وهي تمتطي فرسها "صحاري"، وتعود قصة هذا الحصان إلى ذكريات مسلسل "خريف القلب"، حيت كان من هويات ميرال أو شخصية "شوق" التي جسدتها بالعمل هو ركوب الخيل والمشاركة بالمسابقات بها وحصولها على عدد من الجوائز بهذا المجال، ولكن شقيقتها "أمل" تَغار منها فتحاول أن تتخلص من "صحاري" وتنهار "شوق" بعد معرفتها بحرق أسطبل الخيول وإصابة "صحاري". وقصة "صحاري" مع شوق هي قصة حب وتعلق وارتباط شديد وصداقة.

ميرال مصطفى تكشف خوفها من التعامل مع الحيوانات

وكانت ميرال قد كشفت لـ الخليج 365 مؤخراً في العرض الخاص لمسلسل "خريف القلب" مدى خوفها من التعامل مع الحيوانات والحصان، وقالت حينها: "أصعب موقف هو أنني خلال المسلسل أتعامل مع حيوان لم أتعامل معه من قبل، وهو الحصان، "صحاري"، وحاولت جاهدة أن أُجيد التعامل معه، والحمد لله زالت الصعوبات مع الممارسة".

ويُعد مسلسل "خريف القلب" الذي شاركت به الفنانة ميرال نقلة لها بعالم الدراما، وكانت قد كتبت بآخر يوم تصوير لها بالمسلسل لجمهورها ومحبيها وإلى كل فريق العمل على حسابها بالإنستغرام قائلة: "تساقطت آخر ورقة من موسم الخريف، لربما الدروس التي تعلمناها تنبت بعدها الورود ليأتي الربيع.. شعوري ب آخر حلقه مثل شعوري ب آخر يوم تصوير عشت مع الحلقات كما عشت بالكواليس، أتمنى أنكم حبيتوه واستمتعتوا بمتابعته ونكون قدمنا لكم عملاً جميلاً مثل ما توقعتوا، شكراً لكل شخص اشتغل على نجاح هذا العمل سواء من فريق العمل أو الممثلين وحتى الجمهور، استمتعت جداً بها لتجربة وتعلمت منها الكثير".

واختتمت: "فخورة بمشاركتي مع الفنانين الرائعين إللي علمونا الكثير سواء بالفن أو بالحياة، اسمحولي ما أذكر اسامي لأنه إذا بذكر بيكون في كثير وأخاف يسقط اسم سهواً، لكن حابة اشكر بس أشخاص معينين اسمحولي، شكراً لكم ولثقتكم فيني".

مسلسل "خريف القلب"

أعمال أخرى لـ ميريال مصطفى

"خريف القلب" هو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي،، جودالسفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمةالشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبدالعزيز، روان الطويرقي، العنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.وعُرض مؤخراً عدد من الأعمال للفنانةكان منها مسلسل "بنات الثانوي2"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، وﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي، وبطولة الفنانة مديحة أحمد، هيلدا ياسين، آمنة الزهراني، نورا ياسين، وميرال مصطفى.

وكذلك مسلسل "أم 44" هو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمةالصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميرال مصطفى، محمدالحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، وهشام نجدي.

