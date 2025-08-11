شاهدوا نجوم وأبطال مسلسل "شارع الأعشى" بمنطقة عسير.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - تواجد نجوم مسلسل "شارع الأعشى" في جنوب المملكة العربية السعودية وتحديداً في منطقة عسير، حيث تتمتع هذه المنطقة بالأجواء الجميلة والأمطار والطبيعه الخلابة، في فصل الصيف خاصةً في المناطق المرتفعة ، كما تمتاز بمشاهد ضبابية جميلة تكسوها مما يجذب نحوها الزوار والمصطافين . وتأتي هذه الرحله التي يشارك فيها أبطال شارع الأعشى تحت عنوان "لون صيفك والصيف يعني عسير"، برعاية روح السعودية وعسير وmbc.

نجوم شارع الأعشى بمنطقة العسير

شارك نجوم "شارع الأعشى" الذين تواجدوا بالحدث وهم الفنان خالد صقر، إلهام علي، لمى الكناني، طرفةالشريف، نايف البحر، عبدالرحمن نافع، باسل الصلي، يومياتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لهم بأجواء هذه المنطقة، وقاموا بزيارات إلى الأماكن الموجودة هناك والمسرح، بالإضافة إلى التقائهم بجمهورهم الذي رحّب بهم والتُقطت الصور معهم.

View this post on Instagram A post shared by خالد صقر - Khaled Saqer (@kld_sqr)

ونشر الفنان خالد صقر عدداً من الفيديوهات له وهو يلتقي بجمهوره، وكذلك صور زوجته الفنانة إلهام علي وهي تُعد الخبز، وكذلك لقطات للمطر والأجواء الجميلة وكتب: "كل شي أبهى في أبها".

وظهرت الفنانة إلهام علي بالزي الجنوبي وعبرت قائلة: "مهما وصفت جمالك يا عسير ما وفيت إن جيت أوصف المكان قلت جميل.. وإن قلت عن ناسها بقول كانوا أجمل، فرحت برحلتي معكم والأكيد برجع لكم مرات مو مرة".

كما شارك الفنان نايف البحر عدداً من الصور والفيديوهات عبر حسابه على سناب شات وعن أجواء الرحلة، أبدى من خلالهما إعجابه بمنطقة عسير ووصفها بالرحلة الممتعة.

أبطال شارع الأعشى -الصورة من حساب الفنان نايف البحر على ستوري الانستغرام

كما شارك الفنان عبد الرحمن بن نافع عدداً من الصور عبر حسابه على سناب شات للرحلة إلى عسير وامتدح المكان والأجواء، كما شاركه الرأي باقي الفنانين.

عبد الرحمن نافع ونايف البحر -الصورة من حساب نايف البحر على سناب شات

وهناك التقى أبطال "الأعشى" بجمهورهم، وقاموا بتجربة الطهي للأكل الجنوبي وتقديمه بطريقتهم الخاصة.

خالد صقر ونايف البحر -الصورة من حساب نايف البحر على سناب شات

مسلسل "شارع الأعشى" بموسم ثانٍ

يستعد أبطال مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025، لتقديم الموسم الثاني للعمل "شارع الأعشى2" خلال رمضان 2026 وسيبدأ تصويره بشهر أغسطس 2025.

وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدريةالبشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين. ووجد العمل أصداءً جيدةً وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى برمضان وحقق نجاحاً باهراً.

