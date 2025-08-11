جاكي شان يهاجم هوليوود: الأفلام القديمة أفضل من الحديثة وهكذا تذكّر روبرت دي نيرو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 02:05 مساءً - حصل النجم العالمي جاكي شان مؤخراً على تكريم من مهرجان لوكارنو السينمائي السويسري بنسخته الـ 78، بحصوله على جائزة "الفهد المهني" تتويجاً لمسيرته الفنية وأعماله المحفورة في ذاكرة السينما. وخلال جلسة نقاشية تفاعلية مع النجم بعد التكريم في المهرجان، شارك آراءه حول أفلام هوليوود الجديدة، فكان رأيه صادماً.

رأي جاكي شان في إنتاجات هوليوود حديثاً

Jackie Chan Says New Hollywood Movies Lack Quality Because Studios Focus Too Much On Money: “They're Not Filmmakers, They're Business Guys” https://t.co/KHqYoGZcxQ — Deadline (@DEADLINE) August 10, 2025

خلال الجلسة الحوارية في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، التي أدارتها رئيسة المهرجان لوكارنو جيونا نازارو صباح أمس الأحد، استعرض جاكي شان إنجازاته المهنية وكيف كانت بداياته في المجال السينمائي ذاكراً بعض أخطر مشاهده المثيرة، وكيف أكمل العديد منها بنفسه وصولاً إلى عمله في هوليوود. وبذكر هوليوود، ألقى جاكي شان الضوء عليها، وكان حديثه صادماً إذ قال إن الاستوديوهات الكبرى تخنق الإبداع بسبب هوسها بالمال، وأضاف: "أعتقد أن الأفلام القديمة أفضل من اليوم. حالياً، العديد من الاستوديوهات الكبرى ليست صانعي أفلام، بل رجال أعمال. يستثمرون 40 مليون دولار ويفكرون: كيف يمكنني استعادتها؟ وهذا أمرٌ لا يُمكن تجاوزه. من الصعب جداً إنتاج فيلم جيد الآن".

ومن نصائح جاكي شان للاستمرارية في مجال التمثيل نصح أنه من الضروري الانفتاح على التغيير والتطوير. على سبيل المثال، قال إنه تعلم الغناء لأنه كلما ظهر في مقابلات تلفزيونية، كان المذيعون يطلبون منه المشاركة في مشهد قتال. قال شان ضاحكاً: "الغناء أسهل".

وخلال الجلسة كشف جاكي شان سراً عن شخصيته، فعلى الرغم من أنه معروف بانضباطه، إلا أنه قال إنه كان "كسولاً ومشاكساً" و"كان يحب القتال عندما كان صغيراً.

روبرت دي نيرو.. مثل أعلى لـ جاكي شان

View this post on Instagram A post shared by Locarno Film Festival (@filmfestlocarno)

في وقتٍ لاحق من الجلسة، تذكر جاكي شان روبرت دي نيرو وقال: "أردت أن أكون روبرت دي نيرو آسيوياً"، موضحاً أن البرامج التلفزيونية وغيرها من البرامج كانت دائماً تُقدمه بحركة فنون قتالية. قال شان، مما أثار الضحك: "لا أحد يُقدم روبرت دي نيرو بحركة فنون قتالية.

نبذة عن مشوار جاكي شان السينمائي

جاكي شان هو أحد أشهر نجوم السينما وأكثرهم شعبيةً في العالم. بدأ كممثلٍ خلفي في بعض الأفلام قبل أن يكتسب شهرةً كنجمٍ رئيسي في السبعينيات. وفي الثمانينيات، أصبح نجماً في السينما الصينية، رائداً في أفلام الحركة الكوميدية، وذاع صيته بحركاته المثيرة المبتكرة التي تتحدى الموت. في العقد التالي، نقل هذه الخبرة إلى الغرب، ليُحقق نجاحاً باهراً في هوليوود بأفلام ناجحة مثل Rumble in the Bronx، Rush Hour، و Shanghai Noon. وقد حققت أفلامه ما يقرب من 6 مليارات دولار عالمياً.

