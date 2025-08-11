أحدث ظهور لنادية الجندي مع عمرو دياب.. أطلت بلوك شبابي وخطفت الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 12:58 مساءً - لفتت "نجمة الجماهير" الفنانة نادية الجندي أنظار كل محبيها وجمهورها ومتابعيها؛ وذلك في أحدث ظهور لها، حيث أطلت من إجازتها الصيفية برفقة عدد من أصدقائها من الساحل الشمالي.

نادية الجندي مع عمرو دياب بالساحل الشمالي

نشرت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدد من الصور جمعتها بالفنان عمرو دياب والإعلامية أسما إبراهيم والإعلامي عمرو أديب؛ وذلك أثناء إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي؛ وعلقت الجندي على الصورة قائلة: "أحلى صحاب في الساحل الشمالي".

https://www.instagram.com/p/DNLiuYaMRWs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNLiuYaMRWs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNLiuYaMRWs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وتفاعل جمهورها ومتابعيها مع الصور، حيث جاءت التعليقات كالتالي: "منورة يا نجمة الجماهير، الناس الحلوة، حلوين" وغيرها من التعليقات.

أطلعوا على نادية الجندي تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية.. هكذا ظهرت

نادية الجندي تخطف الأنظار بجلسة تصوير أمام البحر

كما شاركت جمهورها مجموعة أخرى من الصور من جلسة تصوير أمام البحر، أبرزت جمالها وأناقتها حيث بدت مشرقة واتسمت إطلالتها بالشبابية النابضة بالحيوية. وأطلت نادية الجندي في الصور بفستان صيفي أصفر، مع قبعة بيضاء، وسليبر باللون الأخضر ونظارات شمسية، وأظهرت الصور استمتاعها بأجواء الشاطئ خلال إجازتها؛ وقد طبعت ابتسامتها المشرقة جميع الصور؛ وعلقت عليها قائلة: "مساء الجمال من الساحل الشمالي".

https://www.instagram.com/p/DNLqR1js0Ec/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNLqR1js0Ec/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNLqR1js0Ec/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقد لقيت هذه الصور العديد من التعليقات والإعجاب من جمهور الفنانة نادية الجندي ومتابعيها ومن عدد من الفنانين، فوضعت الفنانة غادة عبد الرازق رمز القلوب، كما علق الجمهور كالتالي: " احنا بنعجز وانتي لا، جمال وشايكه واناقه ورقي، بنت عشرين طول عمرك يا عيوني وغيرها من التعليقات التي أشادت بأناقتها وشبابها وجمالها.

تكريم نادية الجندي في مهرجان الزمن الجميل

وكانت الفنانة نادية الجندي قد كُرمت مؤخرًا في لبنان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه هراتش ساغبازاريان عن فيلمها الشهير "الباطنية". وأبدت سعادتها بالتكريم من المهرجان على هذا الفيلم الذي تم اختياره كواحدٍ من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية. ونشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو من حفل التكريم. وجاء في الكلمة التي ألقتها نادية الجندي على المسرح بعد تكريمها: "أن يُكرّم عمل بعد مرور كل هذه السنوات فهذا دليل على أمر واحد فقط أن الفن الجيد يعيش في وجدان الناس مهما طال الزمن. أشكر الدكتور هراتش ولجنة التحكيم أنها قررت للمرة الأولى تكريم فيلم لأنه فعلًا لا يوجد مقولة أن أحدًا يقدم فنًا رديئًا ويقول إن الجمهور عايز كده لا الجمهور مش عايز كده الجمهور يفهم ويشعر بالعمل الجاد".

قد يعجبكم نادية الجندي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة على البحر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».