شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سر مشاكله معها.. وهذا شرطه للعمل مع أحمد العوضي

أكد الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على عدم وجود أي خلافات بينه وبين شقيقته، مشيرًا أن الخلاف الوحيد الذي حدث بينهما أثناء زواجها من الفنان أحمد العوضي؛ وذلك نظرًا لخوفه الشديد عليها وإحساسه بعدم وجود توافق في العلاقة.

شقيق ياسمين عبد العزيز: خوفي عليها بيسبب لي مشاكل

حلَّ الفنانضيف بودكاست "بووم شووت" المذاع على قناة "صدى البلد" وخلال الحلقة تحدث عن علاقته بشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، كاشفًا بعدم وجود أي خلافات بينهما، مؤكدًا على خوفه الشديد عليها وحرصه على مصالحها، وهو الأمر الذي يسبب له المشاكل، حيث قال: "عندما كتبت وصيتي وأشارت خلالها على رغبتي بعدم حضور أي شخص في جنازتي، وذلك بعد ما شاهدته خلال جنازة والدي، حيث حدثت مهازل من قبل بعد الناس والصحفيين، الذين كانوا يريدون تصويري على حساب أي شئ، فقررت وقتها أني أريد أن أموت في هدوء ولا أريد أحد، ولم يكن المقصود شقيقتيإطلاقًا".

وتابع وائل عبد العزيز: "أما المشاكل التي جمعتني بشقيقتي كانت بسب احتلافنا على شخص، ارتبطت بيه أنا كنت شايف أنه فيه اختلاف بينهما ولا يوجد حب، ويمكن أكون اتصرفت غلط وقتها واتخناقنا خناقة أخت وأخ عادية وخلاص الموضوع خلص".

وأكمل: "أنا بالنسبة لي كانت خناقة عادية حصلت بسب اختلاف في وجهات النظر، ودا بسب خوفي عليها لأن ده الأساس اللي بيحركني، واكتشفت أن خوفي عليها بيسبب لي أنا المشاكل، ولكن لا أستطيع منع خوفي عليها لأني لو عملت كدا مش هكون أخ، ولو خُفت هتهاجم، ولو خُفت في حدود المطلوب هبقى وسطي، ولو خُفت الخوف الطبيعي من أخ لأخته هبقى أوفر، وعمومًا الموضوع انتهى ودلوقتي مفيش بينا أي مشاكل الحمد لله".

وأوضح أن هناك اختلافات بينهما في شخصياتهما فهي عنيدة جدًا؛ مؤكدًا أنه يتمنى العمل معها قائلًا: "لو جالي دور معها هوافق طبعًا، أي حد في الشرق الأوسط مش أخوها بس يتمنى العمل مع ياسمين، علشان هي نجمة وشاطرة وشغلها كله حلو وأي حد بيبان معها وبيظهر وبينجح وبيبقى نجم".

هل ممكن أن يجتمع وائل عبد العزيز في عمل مع أحمد العوضي؟

كما أوضح الفنانأنه ممكن أن يجتمع مع النجم أحمد العوضي في عمل واحد ولكن بشروط معينة؛ حيث قال: "اه ممكن أعمل الدور بس يبقى مكتوب كويس ولي مساحتي، ومحدش يتدخل في الدور".

وتابع: "ولو فيه مشاهد بتجمعنا عادي جدًا هأديها، بس بشرط أنا لا بضرب ولا بيتحط عليا، والمشاهد اللي أنا هعملها لازم تتكتب صح ماحدش يتدخل في السيناريو، ولقيت الدور عاجبني وفيه مساحتي اللي أنا هقدر اللعب بيها، ودور مميز؛ ليه لأ! هعمله".

مضيفًا: "أنا معنديش مشاكل مع أي حد أنا أشتغل مع الجن؛ موضحًا أنه يستطيع الفصل جيدًا بين مشاكله الشخصية وشغله، مؤكدًا أن الأمر يأتي بالخبرة ومع مرور الوقت، ولابد على أي فنان الوصول لهذه المرحلة حتي يستطيع أن يُكمل مسيرته وينجح وينجز".

