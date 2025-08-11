بالصّور- جوليا بطرس وإلياس بو صعب يحتفلان بخطوبة نجلهما في أجواء عائليّة دافئة

إحتفلت الفنّانة اللبنانيّة جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النّواب اللبنانيّ إلياس بو صعب، بخطوبة نجلهما سامر، على الشّابّة لانا نصولي، في حفل عائليّ راقٍ اقتصر على الأصدقاء والمقرّبين.

لفتت المناسبة الأنظار عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ خصوصًا مع الظهور النادر للفنّانة جوليا بطرس الّتي تألّقت بفستان كحلي أنيق عكس بساطتها ورقيّها المعتاد. وسرعان ما تداول المتابعون صور جوليا من الحفل، مشيدين بجمالها الطّبيعي وابتسامتها الّتي عكست أجواء الفرح.

كما أثارت العروس لانا نصولي إعجاب الحاضرين والمتابعين بجمالها الطّبيعي وإطلالتها الرّاقية والعفويّة، وسط تمنيّات واسعة لهما بحياة مليئة بالسّعادة والحبّ.

ورغم أنّ جوليا بطرس لم تنشر أيّة صور أو تعليقات عبر صفحاتها الرّسميّة، انتشرت عبر الإنترنت عدّة لقطات من أجواء الحفل، نشرها بعض الحضور والمنظّمين، من دون الكشف رسميًّا عن موعد الزّفاف المنتظر.

ويُذكر أنّ جوليا بطرس تحرص منذ سنوات على إبقاء حياتها العائليّة بعيدة عن الأضواء، في حين يواصل زوجها إلياس بو صعب نشاطه السّياسيّ.