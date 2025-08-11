إبراهيم تشيليكول يحضّر لمفاجآت دراميّة… أيّة أدوار يخبّئها لجمهوره؟

تعاقد الممثّل التّركيّ الشّهير إبراهيم تشيليكول على بطولة النّسخة التّركيّة من المسلسل الطّبّيّ الشّهير DOC، المقرّر عرضه على قناة NOW في الموسم الدّرامي الجديد. العمل هو اقتباس من المسلسل الإيطاليّ النّاجح DOC – Nelle tue mani، من إنتاج شركة Dass لصالح القناة، وقد حقّق في نسخته الأصليّة نسب مشاهدة عالية وحاز إشادة نقديّة واسعة، وهذا ما يضع النّسخة التّركية أمام تحدّي الحفاظ على مستوى الجودة والإثارة نفسها.

مسلسلDOC يندرج ضمن الأعمال الطّبّيّة الدّراميّة الّتي تمزج بين التّشويق والدّراما الإنسانيّة، ويروي قصّة طبيب ناجح يفقد جزءًا من ذاكرته بعد حادث مفاجئ، ليبدأ رحلة لإعادة اكتشاف نفسه وماضيه، في إطار إنسانيّ مؤثّر وأحداث مليئة بالمواقف المشوّقة.

ويُتوقّع أن يلعب تشيليكول دورًا مركّبًا يجمع بين العمق العاطفيّ والتّحدّيات المهنيّة.

إلى جانب هذا العمل، تلقى تشيليكول عرضًا لبطولة مسلسل جديد بعنوان “المرآة” لصالح منصّة ديزني بلس، إذ تجري مفاوضات مع النّجمتيْن بورجو بيريجيك وأصلي أنفار لمشاركته البطولة.

هذا التّنوّع في المشاريع يؤكّد حرص تشيليكول على اختيار أدوار مختلفة تعزّز مكانته في الصّف الأوّل بين نجوم الدّراما التّركيّة.

عودة تشيليكول إلى الشّاشة لاقت ترحيبًا واسعًا من جمهوره الّذي يتذكّر نجاحاته في أعمال سابقة مثل “كان يا ما كان في تشوكوروفا”، إذ أثبت قدرته على لعب أدوار دراميّة معقّدة بأسلوب آسر. ويبدو أنّ الموسم الجديد سيحمل له حضورًا مضاعفًا، مع جمهور متشوّق لمتابعة إبداعاته في عملَين كبيرَين في وقت واحد.