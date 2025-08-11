أزمة جديدة تلاحق أحمد عبد العزيز.. وزوجته تخرج عن صمتها: احترموا سنه وتاريخه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 01:02 صباحاً - بعد تصدر الفنان أحمد عبد العزيز ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك إثر تعرُّضه لموجة من الانتقاد والاستياء بسبب مقطع متداول له وهو يرفض أن يصافح معجب مد يده لتحيته أثناء توجهه لحضور إحدى الفعاليات الفنية، لاحقته أزمة جديدة وهي ظهور فيديو آخر من نفس الفعالية الفنية؛ تظهر خلاله إحدى السيدات وهي تلاحقه، وعلق عليه بعض رواد المواقع والصفحات، بشكل مسيء للفنان، واصفين إياه بالتعالي على معجبيه، ومروجين أن هذه السيدة هي معجبة كانت تلاحقه لمصافحته هي الأخرى والفنان قام بتجاهلها أيضًا، ليتضح بعدها أنها زوجته الكاتبة والصحفية دينا شرف الدين، وهو الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها وتعلق على الأزمة من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سهيرة جودة ومفيدة شيحة في برنامجهما "الستات" المذاع على قناة "النهار".

هكذا علقت زوجة أحمد عبد العزيز على أزمته الأخيرة

عبرت الصحفية والكاتبة دينا شرف الدين -زوجة الفنان أحمد عبد العزيز- عن استيائها من حالة التنمر والهجوم التي طالت زوجها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن ما حدث يعكس تحولًا مقلقًا في سلوكيات بعض أفراد المجتمع المصري، ويمثل تهديدًا لاحترام الرموز الفنية وتاريخها.

حيث قالت معلقة على أزمته الأخيرة: "الموضوع بقى شيء غريب جدًا، فأصبح هناك تربص كبير بالشخصيات العامة حرصًا على الترند وأنا بتأمل هذه الظاهرة بشيء من الخوف باحثة عن تفسيرها وأسبابها، والفيديو اللي استفزني جدًا كان بيتصور وقت ما كنت ماشية وراء أحمد، وكنت بكلم ابني، والمعجبة اللي بيقولوا إنه تجاهلها وبتجري وراه دي كانت أنا".

لجان مُسلطة ومحاولة لهدم الرموز

وأكملت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز: "أنا شايفة منذ مدة أن هناك محاولة جادة جدًا وفعالة لهدم وتشويه الرموز الفنية المصرية الكبيرة وليس الموضوع مقتصرًا على أحمد تحديدًا، ولكن التركيز الأكثر على الفنانين ذوي السمعة الجيدة والمحترمين، وأصحاب التاريخ الكبير ولديهم رصيد وحب كبير من قبل الجمهور ولا تشوبهم شائبة وغيره من الفنانين أمثاله ليس أحمد فقط".

وتابعت: "وهي عبارة عن لجان مسلطة من أجل تكبير الموضوع وعرضه بكلمات مؤثرة لإشعال واستفزاز مشاعر الجمهور وتداوله بين الصفحات بكثافة غير طبيعية ورد فعل غير طبيعي، يا جماعة راجل ماشي أحترموا سنه وتاريخه وعمل أشياء كثيرة عمرها ما كانت مشينة أو تضر بالأسرة المصرية".

مشيرة إلى الواقعة التي حدثت منذ سنة تقريبًا أثناء عزاء النجمة الراحلة شيرين سيف النصر مع شاب من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أنه لم يقصد تجاهله أيضًا والأمر أُخذ بهذا المحمل من أجل الترند، موضحة "أنه حرص على إحضار الشاب بعد ذلك إلى منزلنا والتحدث والتصوير معه".

مضيفة أنه لا عتاب على الشاب، ولكن كل العتب على من يقوم بتكبير الأمور وتصويرها بهذا الشكل بحثًا عن الترند.

أحمد عبد العزيز عن الواقعة: "هناك من يتصيد لي تصرفاتي"

من جانبه كان الفنان أحمد عبد العزيز قد أكد في تصريح خاص لـ "الخليج 365"؛ أن كل ما يتم تداوله من أخبار ومنشورات على السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة ولم تكشف حقيقة الأمر، وعندما سألناه إذا كان يشعر بوجود نوع من التصيد لتصرفاته مع الجمهور، قال: "بكل تأكيد أشعر بالتصيد لأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف"، وتابع حديثه قائلاً إنه أصبح لا يحاول أن يرهق ذهنه وتفكيره عن أسباب هذه الأمور، خاصةً لأنه من الطبيعي ألا يوجد إجماع على حب شخص معين من جميع الأطراف.

وأشار عبد العزيز أن أعداء النجاح موجودون في كل مكان وزمان والانسياق وراء مخططاتهم وأهدافهم لا يعنيه في أي شيء، وحول تأثير مثل هذه الأمور على حالته النفسية، أكد لسيدتي أنه يتجاهل دائماً هذا النوع من المشاكل لأنه يعرف أخلاقه جيداً.

وقال أحمد عبد العزيز إن كل ما يهمه في الأمر جمهوره ومحبيه المخلصين، وأصدر لهم بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليوضح حقيقة الأمر، وقال إن الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا لم يكشف الحقيقة وأوضح أنه كان على عجالة من أمره فلم ينتبه إلى أن الشخص يرغب في مصافحته، وأكد أنه كان متأخراً عن الموعد المحدد للفعالية، وعندما التقى الشاب، ظنه من المنظمين ويفتح له الطريق ليصل للمصعد، مؤكداً أنه لم يتجاهل أبداً أي معجب من جمهوره طوال مشواره الفني".

يُشار إلى أن عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير تفاعلوا مع المقطع المتداول وانتقدوا تصرف أحمد عبد العزيز، حتى أن الإعلامي شريف مدكور طالب بتحليل لغة الجسد ليتعرف عن السبب وراء هذا التصرف الغريب.



أحمد عبد العزيز يتألق في دراما رمضان 2025

من جهة أخرى تألق الفنان أحمد عبد العزيز من خلال مشاركته في مسلسل "فهد البطل" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب الفنان أحمد عبد العزيز ، كلاً من: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

