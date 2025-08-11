إطلالات منوعة لـ شيماء سيف تظهر رشاقتها وتخطف الأنظار .. فقدت الكثير من وزنها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 01:02 صباحاً - استطاعت الفنانة شيماء سيف تغيير شكل حياتها بشكل كبير خاصة بعد إجرائها عملية تكميم المعدة، وفقدت الكثير من وزنها وذلك غيّر من شكلها بشكل ملحوظ، وظهر ذلك في صورها ولقاءاتها التلفزيونية الأخيرة، وتستمر شيماء في عملية فقدان الوزن لاسيما وأن نتائج هذه العملية تستغرق شهوراً بعد إجرائها.

وقد أصبحت النجمة شيماء سيف أكثر نشاطاً على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بعدما فقدت وزنها بشكل كبير، وخاصة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وأصبحت تشارك بشكل دائم صورًا وفيديوهات سواء من نشاطاتها اليومية، أو من كواليس أعمالها أو أثناء تواجدها في أي مكان، حيث تريد إبراز رشاقتها التي وصلت لها خلال الفترة الماضية.

وترصد لكم "الخليج 365" صورًا وفيديوهات نشرتها شيماء مؤخرًا أظهرت فيها رشاقتها بعد فقدانها الكثير من الوزن.

شيماء سيف تتألق وتلفت الأنظار بالوردي

فوجئ متابعو الفنانة شيماء سيف بقوامها الرشيق الذي أطلت به في أحدث صورها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت ببدلة أنيقة باللون الوردي مكونة من قميص وبنطلون؛ ونسقتهما مع توب بيضاء، وأكملت إطلالتها الرياضية بحذاء أبيض اللون، وهي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ أيام خلال احتفالها بيوم ميلادها.

https://www.instagram.com/p/DNGyFkut0p9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGyFkut0p9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGyFkut0p9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شيماء سيف وإطلالتها بإجازتها الصيفية

كما ظهرت شيماء سيف بأكثر من إطلالة أنيقة وملفتة خلال إجازتها الصيفية، الأولى كانت بملابس البحر، حيث ظهرت بـ "بوركيني" باللون الأسود مع قبعة أنيقة من الخوص، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع وضع وردة حمراء على أحد جانبي شعرها.

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)



وظهرت بإطلالة حيوية بفستان باللون الأبيض أنيق، وتركت أيضًا شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها ووضعت سكارف باللون الأزرق الفاتح من الساتان عليه، مع مكياج ناعم أظهر رقتها وبدت طبيعية.

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)



فستان مميز في حفل زفاف منة القيعي

كما ظهرت شيماء سيف بإطلالة أنيقة وملفتة للنظر، بحفل زفاف الشاعرة منة القيعي والفنان يوسف حشيش، حيث أطلت بفستان أنيق باللون الأحمر الفامق أبرز ملامح جسدها الأنثوية ورشاقتها، مع اعتماد مكياج ناعم تميز بأحمر شفاه بنفس لون الفستان، واعتمدت تسريحة "الشعر النصف مرفوع" مع غرة أمامية على جانبي وجهها.

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)

شيماء سيف تتألق بالقفطان

كما خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار بإطلالتها بالقفاطين، والتي ارتدتها خلال شهر رمضان الماضي 2025، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية القفطان الرمضاني باللون الأسود، إضافةً إلى اعتماد شيماء على مكياج بسيط من الألوان الناعمة التي تناسب إطلالات شيماء سيف المعتادة، مع تسريحة ذيل الحصان، وبدت في غاية الجاذبية والأناقة.

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)



وظهرت بعدها بقفطان آخر مميز جمع بين اللونين البرتقالي والأخضر ومطرز بالكامل بتطريزات ذهبية أنيقة، مع حزام على الخصر أبرز رشاقتها، وقد لاقت كل هذه الإطلالات إعجاب متابعيها الذين انبهروا بأناقتها ورشاقتها اللافتة خاصةً بعدما فقدت الكثير من وزنها على مدار الأشهر الماضية.

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)

شيماء سيف وقرار عملية التكميم

وكانت الفنانة شيماء سيف قد روت في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية إسعاد يونس أنها اتخذت قرار عملية تكميم المعدة حتى تستطيع الحركة؛ بعدما عانت من ألم شديد في الركبة، ونصحها الطبيب بإجراء عملية تغيير مفصل أو إنقاص الوزن، فكان الخيار الثاني هو قرارها.

أكدت شيماء سيف أنها تشجعت على هذه الخطوة بعد تجربة الفنانة مي كساب، وكشفت أنها هربت في أول موعد مع الطبيب من أجل التحضيرات لعملية التكميم، فقالت: "أول زيارة للدكتور رُحت لوحدي، وكان المفروض يستقبلني على طول، لكن اتأخر ثانية، وفي الثانية دي أخدت بعضي ونزلت ركبت العربية وكلمت كارتر وأنا بعيط".

وعن أصعب اللحظات في هذه التجربة، قالت: "مكنتش موجوعة بعد العملية لكن خروج السكر من الجسم كان عذاب، وكان لازم أعيش لمدة أسبوع على محاليل وبعد يومين أشرب عصير".



تألق شيماء سيف في دراما رمضان 2025

يذكر أن نافست الفنانة شيماء سيف خلال موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

