من جزيرة سيشل مي عمر تخطف الأنظار وتعلق: أردت أن أكون حرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 10:06 مساءً - بعد تألُّقها خلال موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، تستمتع النجمة مي عمر حالياً بقضاء إجازتها الصيفية في أجواء هادئة، وتحرص على مشاركة كلّ جمهورها ومحبيها تفاصيلَ هذه الإجازة، وكان آخرها مشاركتها صوراً من جزيرة "سيشل"، وقد بدت في غاية الجمال والأناقة.

مي عمر تخطف الأنظار خلال إجازتها

نشرت النجمة مي عمر من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أكثر من صورة وهي تستمتع بإجازتها في جزيرة "سيشل". وكان آخرها صورة وهي ترتدي ملابس البحر باللون الأسود، ومن فوقها رداء باللون الوردي، في إطلالة أنيقة. وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بشكل طبيعي، واعتمدت مكياج ناعماً جداً.

وعلّقت على الصورة قائلة: "أردتُ إجازة لا أضطر فيها لارتداء الفساتين الفاخرة والعلامات التِجارية طوال الوقت. إجازة أستطيع فيها المشي حافية القدمين، والاسترخاء تحت شجرة، والشعور بمزاج الصيف الحقيقي، وأن أكون حرة. روح حرة".

View this post on Instagram A post shared by Mai Omar (@maiomar_)



كما شاركت صوراً أخرى، وظهرت مي مرتدية ملابس البحر، وعبّرت عن إعجابها بالمكان الذي تتواجد فيه، ووصفته بأنه قطعة من الجنة. وكتبت في تعليقها على الصور: "قطعة صغيرة من الجنة على الأرض".

https://www.instagram.com/p/DNIbv1wvsWs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNIbv1wvsWs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNIbv1wvsWs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



كما خطفت الأنظار بطقم أسود أنيق مكوّن من توب كروب وجيب مميزة ذات فتحة أمامية كبيرة، وعلّقت عليه: "ضوء القمر، وأشجار النخيل، وأنا".

وقد تفاعل الجمهور مع صور مي بشكل كبير، والتي نالت إعجابهم ووصفوها بحورية البحر. وقد جاءت التعليقات كالتالي: "عروسة البحر، باربي، حورية البحر، مي القمر، طبيعية علشان كده بحبك، الجمال المصري، وغيرها من التعليقات التي أشادت بجمال مي عمر ورِقتها وأناقتها.

https://www.instagram.com/p/DNGw4zIBTP3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGw4zIBTP3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGw4zIBTP3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



مي عمر في رمضان 2026 من دون محمد سامي

وفي سياق آخر، بدأت مي عمر التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي تدخل به منافسات دراما رمضان 2026، والذي تتعاون فيه مع المؤلفة مريم نعوم. والمخرجة مريم أبوعوف لأول مرة. لتخوض مي تجرِبة درامية جديدة مع مؤلفة ومخرجة لم يسبق لها التعاون معهما من قبلُ، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج محمد سامي، كان آخرها "إش إش" في رمضان الماضي.

مي عمر تنتظر الغربان

وتنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشارك مي في بطولة الفيلم إلى جانب: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومِل في العلمين.

آخر أعمال مي عمر الدرامية

يُذكر أن مي عمر خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



