حكاية ليلة والعبقري مسلسلان تركيان في نهائي مهرجان سيول للدراما 2025

“Deha”’dan Uluslararası Başarı! 👏🏼



DEHA, uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Seul Drama Awards kapsamında En İyi Dizi kategorisinde finale kaldı! ❤️‍🔥



50 ülkeden farklı yapımların başvurduğu ve 8 dizinin finale kaldığı kategorinin kazananı,… pic.twitter.com/T24f9Wjgc8 — AY YAPIM (@ayyapim) August 9, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 08:07 مساءً - المسلسل التركي الرومانسيوالمسلسل الدراميدخلا مرحلة جديدة بترشيحهما في فئة أفضل مسلسل تليفزيوني ضمن، بعد أن أثبتا جدارتهما وسْط مئات الأعمال العالمية. واعتبر النقاد الأتراك أن هذا الاعتراف الدولي، يأتي كدليل جديد على تفوُّق الصناعة التليفزيونية التركية في المشهد العالمي.في 7 أغسطس 2025، تم الإعلان عن اختيارات القائمة النهائية لجوائز سيول الدولية للدراما؛ حيث تم ترشيحمن إخراج نازلي هبتورك، وبطولة بوراك دينيز، وسو بورجو يازجي. وكذلك مسلسلإخراج أوموت آرال، وبطولة أراس بولوت إينيملي، وأوجور بولات، وتانر أولماز، وأونور صايلاك؛ ليمثّلا تركيا في فئة أفضل مسلسل درامي ضمن نهائيات الأعمال المختارة من بين 276 ترشيحاً من 50 دولة.كما يشهد هذا العام تنافساً قوياً بين أعمال من دول متعددة، ومن أبرزها: "She’s The One" من البرازيل، و"For Eagle Brothers" من كوريا، و"Emerald Hill – The Little Nyonya Story" من سنغافورة.تُعَد جوائز سيول الدولية للدراما (Seoul International Drama Awards أو SDA) واحدة من أعرق الجوائز السنوية في صناعة التليفزيون، والتي أُسست عام 2005 بهدف تعزيز التبادُل الثقافي بين منتجي الدراما العالميين. ومن المتوقَّع أن يُقام حفل جوائز الدورة القادمة في 2 أكتوبر 2025 في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.إليكِ هذا الخبر الحسد: مسلسل تركي منتظَر في الموسم القادم بطولة أوزغو نامال— atv (@atvcomtr)يروي المسلسل قصة ماهر، الشاب الذي عاد إلى مسقط رأسه بعد عشرين عاماً من اغتيال والده، ويتعهد بالانتقام من القاتل. لكن القدر يقوده إلى لقاء مصيري مع الفتاة الغجرية جانفيزا، التي تقع في غرامه من دون أن يفصح لها عن اسمه. يسميها "شهرزاد" ويستغل هذه العلاقة من أجل الحبكة الخفية لربط خيوط الانتقام.وتستمر أحداث المسلسل في صراع ماهر الذي يجد نفسه في مواجهة حقيقية بين الحب والانتقام.للمزيد: مارت رمضان ديمير وميراي دانر يجتمعان لأول مرة في مسلسل جديد— AY YAPIM (@ayyapim)يرتكز المسلسل على ديفران، شاب موهوب في الرياضيات، حقّق إنجازاً أكاديمياً مميزاً من خلال أطروحته للدكتوراه، وطموحه ينطلق نحو أمريكا برفقة حبيبته من الطفولة. لكن قلبه معلّق على والده الذي غادرهم منذ زمن طويل، ولم يسمع عن إنجازه سوى بعد نجاحه الكبير، ويضمر له الشر.يكافح ديفران من أجل حماية أسرته من نفوذ هذا الأب الغامض، إلا أن شقيقه الأصغر بُران يبدأ في التقرُّب من والده؛ مما يقلب مساره رأساً على عقب ويُعيد إشعال صدام عميق بينه وبين والده.قد ترغبين في معرفة أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمياًلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"