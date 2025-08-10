لا تطبخ ولا تبدو كأم حقيقية.. طليق هالي بيري يكشف سبب انفصالهما

هالي بيري وديفيد جاستيس وزواج سريع وفشل مبكّر

Halle Berry’s ex-husband David Justice says her lack of maternal traits contributed to their divorce.



“She don’t cook, clean.” pic.twitter.com/K0Tc5xr0P1 — FAVULATE (@favulate) August 9, 2025

رد هالي بيري على فكرة "البقاء مع الرجل الخطأ"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 07:00 مساءً - بعد مرور نحو 28 عاماً على طلاقهما، قرر لاعب البيسبول الأميركي السابقأن يتحدث للمرة الأولى بالتفصيل عن أسباب انفصاله عن النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار. وفي حوار صريح على بودكاست All the Smoke، كشف عن اللحظات التي جمعتهما منذ أول لقاء وحتى قرار الطلاق؛ مسلطاً الضوء على الاختلافات الجوهرية في أسلوب حياتيهما وتوقعاتهما من الزواج.— FAVULATE (@favulate)بدأت قصة هالي بيريفي مايو 1992، وسرعان ما تحوّلت إلى ارتباط جاد. ويتذكرقائلاً: "طلبتْ مني الزواج بعد خمسة أشهر فقط من التعارُف، ووافقتُ فوراً. مَن كان سيرفض وقتها؟".وفي يناير 1993، عقدا قرانهما وسْط أجواء رومانسية، لكن بعد أربع سنوات فقط انتهت الحكاية رسمياً بالطلاق في 1997.الخلافات بدأت بعد فترة قصيرة من الزواج، عندما بدأ جاستيس يشعر بتباعُد المسافة بينهما، ليس فقط بسبب سفرالمتكرر لتصوير أفلامها؛ بل أيضاً لاختلاف وجهات النظر حول دَور الزوجة.وبهذا الشأن قال: "كنتُ أرى حينها أن الزوجة يجب أن تطهو وتُنظّف وتكون زوجة بالمعنى التقليدي. وفكّرت إذا ما أنجبنا أطفالاً، هل هذه هي المرأة التي أريدها أن تكون أماً لأولادي!".وأضاف: "في ذلك الوقت، لم تكن بيري تطهو أو تنظّف، ولم تبدُ أماً. ومع مرور الوقت بدأت المشاكل تزداد".كما أقرّخلال حديثه، بأن قِلة خبرته في العلاقة، كانت سبباً إضافياً في فشل الزواج. موضحاً: "ربما كنا سننجح لو كنتُ أعرف شيئاً عن العلاج النفسي، لم أكن أعرف وقتها كيف أتعامل مع الضغوط، أو كيف نحل الخلافات بشكل صحي".من جانبها، كانتقد تحدّثت سابقاً عن فلسفتها في العلاقات العاطفية؛ مؤكدة خلال ظهورها في برنامج The Drew Barrymore Show في فبراير الماضي، أنها لا تؤمن بالبقاء مع "الرجل الخطأ" فقط من أجل الاستمرار. وقالت: "مَن قال إنني أريد الاحتفاظ برجل؟ إذا اكتشفت أنك ترتكب خطأً، لديك الحق أن تنسحب وتبدأ من جديد".

هالي بيري وعلاقتها العاطفية الحالية

View this post on Instagram A post shared by TODAY with Jenna & Friends (@jennaandfriends)

تعيش، 58 عاماً، حالياً علاقة عاطفية مع المغني وكاتب الأغاني فان هانت منذ عام 2020. وكشف هانت في يونيو الماضي، أنه تقدّم لخِطبتها، لكنها لم توافق رسمياً بعدُ.وقال هانت في مقابلة أجراها هو وبيري لبرنامج Today with Jenna & Friends: "لقد تقدمتُ للخِطبة، ومازال الأمر معلَّقاً كما ترَون، ربما يمكنكم تشجيعها".وقد أشارت إلى أن زواجها السابق أثّر عليها، وقالت: "حسناً، لقد تزوّجت ثلاث مرات. تزوّج فان مرة واحدة؛ لذا لا نشعر بضرورة الزواج لإثبات حبنا بأيّ شكل من الأشكال".يُذكر أنتزوّجت سابقاً من أوليفييه مارتينيز قبل انفصالهما عام 2015. وقبل علاقتها بمارتينيز، البالغ من العمر 57 عاماً، كانت متزوّجة من لاعب البيسبول السابق ديفيد جاستس، وقبله المغني والممثل إريك بينيت.ورغم ترددها الحالي، تخطط بيري للزواج من هانت يوماً ما. وتابعت حديثها: "أعتقد أننا سنتزوج؛ لأن هذا هو الشخص الذي كان يجب أن أتزوّجه مِن بين كلّ مَن تزوجتُهم سابقاً. وأشعر بأنني أريد الزواج منه حتى نوطّد العلاقة، لكن ليس لأننا نشعر بأننا مضطرون لذلك. أعتقد أنه شيء نرغب بفعله لمجرد أننا نُريد التعبير عن حبنا بهذه الطريقة".