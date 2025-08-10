لوكسمبورغ تستعد لحقبة حاكمة جديدة وصور مذهلة توثّق الحدث

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 05:16 مساءً - بدأ العد التنازلي لبداية فصل جديد من الحكم في لوكسمبورغ، وذلك لتولّي الأمير غيوم الدوق الأكبر بالوراثة مقاليد الحكم يوم 3 أكتوبر المقبل؛ خلفاً لوالده. واستعداداً لهذا الحدث التاريخي، أُصدرت صور جديدة للأمير غيوم وزوجته الأميرة ستيفاني.

صور جديدة للدوق غيوم وزوجته الدوقة ستيفاني استعداداً لأدوارهما الجديدة

شارك الفنان جاك شنايدر صوراً جديدة للدوق الأكبر بالوراثة غيوم وزوجته الدوقة الكبرى بالوراثة ستيفاني، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك تزامناً مع استعداد الدوق الأكبر هنري للتنازل رسمياً عن العرش في 3 أكتوبر، وسيتم الاحتفال بهذا الانتقال بثلاثة أيام من الفعاليات. ثم سيؤدّي الدوق الأكبر غيوم اليمين الدستورية ويتولى رسمياً منصب الملك.

الشعار الخاص بالدوق غيوم والدوقة ستيفاني

شارك الديوان الملكي للوكسمبورغ الشعار الرسمي للدوق الأكبر غيوم المستقبلي، والذي سيُستخدم رسمياً اعتباراً من 3 أكتوبر 2025.

سيظهر الشعار، المكوّن من حرفي G متماثلين، متقابلين، يعلوهما تاج، على زِي الجيش والشرطة ومصلحة السجون والجمارك والضرائب وهيئة الرقابة على المعلومات العامة، وسيُمثّل الرمزَ الرسمي للدوق الأكبر المستقبلي.

برنامج احتفالات انتقال العرش

يستمر برنامج احتفالات اعتلاء العرش على مدار عدة أيام: يوم الجمعة 3 أكتوبر، تُقام المراسم الرسمية في مدينة لوكسمبورغ، يوم السبت 4 أكتوبر، يُخصّص لاحتفال عام كبير في عدة مواقع رمزية في جميع أنحاء البلاد. ويوم الأحد 5 أكتوبر، تُشارك عائلة الدوق الأكبر في احتفال "تي ديوم" في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورغ. سيتم بثّ هذه الفعاليات مباشرةً عبْر التليفزيون وعبْر الإنترنت.

تولّي الدوق الأكبر هنري السلطة من والده

في 4 مارس 1998، قام الدوق الأكبر هنري والدوق الأكبر جان بنفس الخطوة؛ حيث أدّى هنري اليمين كنائب، وتنازل الدوق الأكبر جان عن العرش لصالحه في 7 أكتوبر 2000، عن عمرٍ يناهز 79 عاماً، بعد حكم دام 35 عاماً.

وقد ورث الدوق الأكبر جان العرش عندما تنازلت والدته الدوقة الكبرى تشارلوت عن العرش في عام 1964. وهي قد صعدت إلى الدَور الملكي عندما تنازلت شقيقتها الكبرى، الدوقة الكبرى ماري أديلايد، عن العرش في عام 1919.

