فتون الجارالله لـ"الخليج 365": قشموع فيلم كوميدي من نوع آخر..ومسلسلها القادم "كاراتيه"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 04:04 مساءً - عبَّرت الفنانة فتون الجارالله عن رضاها وسعادتها بالمشاركة في الفيلم السينمائي السعودي "قشموع"، وهو من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة، ومن بطولة: محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، بيومي فؤاد، عهود السامر، سارة الجابر، فتون الجارالله.

وقالت لـ"الخليج 365": "سعيدة جداً بالمشاركة بفيلم "قشموع"، وما جذبني له أنه عمل كوميدي بطريقه مختلفة، وتوجد به لمسة متميزة واختلاف واضح للكوميديا بالسعودية، وأتمنى أن يحب الجمهور دوري بالفيلم، كما أتمنى أن ينال إعجابهم ورضاهم، وهذا ما يهمنا أولاً وأخيراً".

دعوة محبي السينما لمشاهدة الفيلم

وتابعت فتون الجارالله قائلة: "أدعو الجميع لمشاهدة الفيلم، وسيكون بدور السينما متاحاً، وبطبيعتي أحب الكوميديا؛ لذلك جذبتني قصة الفيلم واللمسات التي وضعها زميلي الفنان محمد الراشد الذي أحب دائماً العمل معه".

مشاريع فتون الجارالله القادمة

وكشفت الفنانة فتون الجارالله عن جديدها القادم قائلة: "لا أستطيع الإفصاح كثيراً، ولكن الآن أنشغل في تصوير مشاهدي من مسلسل "كاراتيه"، وهو عمل جديد مع الفنان فيصل الدوخي ونخبة من أبطال الكاراتيه الذي يشاركونا التمثيل لأول مرة، وحقيقة يُعتبر تحدياً جميلاً منهم، ولديهم مستقبل بعالم الفن".

آخر 4 أعمال عُرضت للفنانة فتون الجارالله

وكان آخر 4 أعمال عُرضت مؤخراً للفنانة فتون الجارالله هي: مسلسل "يوميات رجل عانس" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي.

مسلسل "عمتي نوير" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سندي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، وهو من بطولة: الفنانة مريم الغامدي، ريم الحبيب، مريم عبد الرحمن، زارا البلوشي، فتون الجارالله، محمد الهاشم، بدور العتيبي، ونوف سعد.

"بيت العنكبوت" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بهاء خداج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد حنش، ومن بطولة: الفنان فايز بن جريس، تركي الكريديس، أيمن المطهر، غادة الملا، أصايل محمد، جبران الجبران، فتون الجارالله.

ومسلسل "سقف الوالد" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الله العراك، ومن بطولة: الفنان عبد العزيز المبدل، خالد عبد العزيز، خيرية أبو لبن، طارق الحربي، نجلاء العبدالله، فتون الجارالله.

@sayidaty من العرض الخاص لفيلم "قشموع".. لقاء خاص لسيدتي مع أبطال الفيلم يكشفون فيه عن كواليس التصوير، التحديات التي واجهوها، وأجواء المرح والضحك التي رافقتهم خلف الكاميرا #قشموع #فيلم #السعودية #بيومي_فؤاد #movietowatch #movie #fyp @الخليج 365

