220 يوماً: كريم العدل يتحدث لسيدتي عن الإخراج والممثلين والمشاعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 04:04 مساءً - في حوارٍ خاص مع كاميرا "الخليج 365", تحدث المخرج كريم العدل عن كواليس تجربته الدرامية الأحدث "220 يوم"، كاشفًا عن التحديات الفنية التي واجهته أثناء التصوير، وأبرز المحطات المؤثرة في تنفيذ هذا العمل الإنساني، الذي يتناول مشاعر الفقد والحب والأمل في إطار بصري ودرامي متماسك.

العدل لم يتوقف عند الجوانب الإخراجية فحسب، بل تطرق أيضًا إلى أداء فريق التمثيل، مشيدًا بتجاربهم التي وصفها بـ"المبهرة"، ومخصصًا إشادة خاصة بالفنانة الشابة لينا صوفيا. وفيما يلي أبرز ما جاء في اللقاء.

تناغم المشاعر

في بداية حديثه، أكد المخرج كريم العدل، أن مسلسل 220 يوم انطوى على طيف واسع من المشاعر الإنسانية المتنوعة، من فقد وحب وأمل، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر خلال العمل كان تحقيق التوازن والتناغم بين هذه المشاعر دون الإخلال بأيٍ منها.

وأوضح العدل: "أعتبر ما تحقق في هذا العمل كرمًا من الله عز وجل. فأنا أحرص دائمًا على دراسة كل شخصية وفهم طبيعة مشاعرها، وأحاول ألا أفقد الإحساس الخاص بكل موقف لصالح إحساس آخر، بل أتنقّل بين المشاعر المختلفة داخل المشهد الواحد بدرجة متساوية من التركيز والانفعال".

وأضاف أن هذا التوازن لم يكن ليكتمل لولا التنسيق الوثيق مع المونتير الأستاذ حسن التوني، ومع مؤلف الموسيقى التصويرية الأستاذ تامر كروان، حيث كان يتم العمل على تحويل الإيقاع الموسيقي داخل المشهد بما يتلاءم مع انتقال الشخصيات بين الحزن والتوتر والفرح، لضمان انسجام الصورة والصوت مع السياق الدرامي.

الانتقال بين الواقع والخيال

كما أشاد المخرج كريم العدل بتفاعل الجمهور مع أحد أبرز عناصر مسلسل 220 يوم، وهو الانتقال السلس بين الزمن الواقعي لحياة شخصية "أحمد" التي يجسدها الفنان كريم فهمي، والعالم الموازي الذي تدور فيه أحداث الرواية التي يؤلفها، حيث تظهر فيه ابنته "بهية" الفنانة الشابة لينا صوفيا.

وأوضح العدل أن تنفيذ هذا الانتقال لم يكن عشوائيًا، بل اعتمد على عدة عوامل أساسية، في مقدمتها التحضير الدقيق ودراسة كل مشهد بعناية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع مدير التصوير ومهندس الديكور يحيى علام.

وأشار إلى أنه خلال التنقل من الواقع إلى الخيال، تم الحفاظ على نفس أماكن التصوير والديكورات، ولكن مع تعديل بسيط في الألوان والتفاصيل البصرية، بحيث تكون الفروقات دقيقة لا تلتقطها العين بسهولة، لكنها تحدث أثرًا شعوريًا واضحًا لدى المشاهد، مكملاً: "هذه الفروقات الدقيقة بين الواقع والخيال أسهمت في تقديم انتقالات ناعمة وغير معقدة، ما جعل التجربة البصرية للمسلسل أكثر تماسكًا وتأثيرًا.

مشاهد مرهقة

كما تحدث المخرج كريم العدل خلال لقائه مع كاميرا "الخليج 365"، عن المشاهد التي تطلبت جهدًا استثنائيًا أثناء تصوير مسلسل 220 يوم، مشيرًا إلى أن بعض الحلقات كانت مرهقة على جميع المستويات، سواء بالنسبة له كمخرج أو لفريق العمل والممثلين.

وقال العدل بأن مشهد الحلقة الثانية كان من أصعب المشاهد التي تم تصويرها، وهو المشهد الذي جمع الفنانين كريم فهمي وصبا مبارك وعلي الطيب في أحد المطاعم، وشاركت فيه أيضًا ميرا دياب، وخلال هذا المشهد استعاد كريم فهمي ذكريات قديمة، عانى فيها "كرم" من زيادة في الوزن، الأمر الذي تسبب في إحراجه أمام خطيبته "عليا" التي تجسد دورها ميرا دياب، لينتهى الأمر بمشاجرة بين الثنائي " فهمي" و " الطيب".

وتابع: "الحلقة العاشرة من أكثر الحلقات صعوبة على مستوى التنفيذ، فقد واجهنا خلالها تحديات كبيرة تتعلق بالإيقاع والمشاعر وطبيعة المشاهد، ما جعلها من الحلقات الصعبة أيضاً في تجربة العمل كله.

حالة إبهار وبصمة مميزة للينا صوفيا

أعرب المخرج كريم العدل عن تقديره الكبير لأداء فريق التمثيل في مسلسل 220 يوم، مؤكدًا أن جميع الممثلين فاجأوه بقدرتهم على تجسيد الشخصيات التي قرأها على الورق، وتحويلها إلى نماذج حقيقية مليئة بالتفاصيل الحية، قائلاً: "بكل صدق، الجميع فاجأني بأدائهم، وأشعر بامتنان حقيقي تجاه كل واحد منهم. صبا مبارك، كريم فهمي، علي الطيب، أميرة دياب، جوانا عريضة، الأستاذة عايدة رياض، يوسف رأفت، لا أريد أن أنسى أحدًا، فجميعهم قدّموا أدوارهم بعمق وصدق شديدين".

ومازلنا في حالة الإبهار، إذ خص المخرج كريم العدل في حديثه الفنانة الشابة لينا صوفيا، قائلاً عنها: " أخص بالذكر لينا صوفيا التي قدّمت أداءً رائعًا، وأنا سعيد جدًا بأنني تعرفت عليها من خلال هذا العمل، فهي ممثلة موهوبة للغاية. كل ممثل في المسلسل لم يكتفِ بتنفيذ الشخصية كما كُتبت، بل أضاف إليها من روحه وتفاصيله، وهو ما شكّل بالنسبة لي مصدر إبهار حقيقي طوال فترة التصوير".

شخصية قريبة

كشف المخرج كريم العدل عن الشخصية الأقرب إلى قلبه في مسلسل 220 يوم، مؤكدًا أنه لو أُتيحت له فرصة أداء أحد الأدوار كممثل، لاختار تجسيد شخصية "كرم" التي قدمها الفنان علي الطيب.

وقال العدل: "أحب شخصية كرم كثيرًا، وأشعر بأنها تحمل تناقضات متعددة، وهذا ما يجعلها ثرية وممتعة من الناحية الدرامية، ولهذا السبب أجد نفسي منجذبًا إليها بشكل خاص".

وفي ختام اللقاء، وعند سؤاله عن الكلمات الثلاث التي يمكن أن يصف بها المسلسل، أجاب بقوله: "ناعم – هادئ – ومليء بالمشاعر"، في إشارة إلى الطابع الإنساني العميق الذي يحكم البناء الدرامي للعمل.

معايير الاختيار

أكد المخرج كريم العدل أن الاستعانة بمشاهير منصات التواصل الاجتماعي مثل "البلوجرز" أو "التيك توكرز" في أعماله الفنية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل إن معيار الاختيار الوحيد الذي يضعه نصب عينيه هو الكفاءة والقدرة التمثيلية.

وقال العدل: "عند التحضير لأي مسلسل أو فيلم، أضع أمامي قائمة بالشخصيات المطلوبة، وأتواصل مع مدير الكاستينج لأبدأ البحث عن ممثلين تنطبق عليهم المواصفات. يخضع الجميع لاختبارات أداء (أوديشن)، ومن يثبت جدارته بالدور يحصل عليه، سواء كان بلوجر، تيك توكر، أو حتى ممثل غير معروف".

