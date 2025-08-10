بوستر فيلم ماما وبابا يثير الجدل قبل عرضه في السينمات.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 04:04 مساءً - أثار بوستر فيلم "بابا وماما" بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن "توتا"، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع طرحه عبر منصات التواصل الإجتماعي، في ضوء الحملة الترويجية للفيلم الذي سيُعرض في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجاري، ويوم 11 سبتمبر في كل سينمات الوطن العربي.

رفع اسم مؤلف العمل من البوستر

حمل البوستر الدعائي لفيلم "ماما وبابا"- بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، الذي نُشر عبر الصفحات الرسمية لأبطال وصُنّاع العمل على منصات التواصل الاجتماعي، منتصف شهر يونيو الماضي، توقيع الروائي والسيناريست محمد صادق، كمؤلف للفيلم.

وبشكلٍ لافت ومفاجئ، رُفع اسم محمد صادق، من البوستر الرسمي لـ"ماما وبابا"، باعتباره كمؤلف للعمل، وُوضع بدلًا منه أسماء صُنّاع آخرين، حيث كُتب اسم المؤلفة رحمة فلاح، كونها صاحبة الفكرة الأساسية للمشروع، بينما السيناريو والحوار لورشة كتابة تُسمى "ورشة براح".

مزاعم متداولة حول فكرة "ماما وبابا"

سيناريست يُثير أزمة بسبب فيلم "ماما وبابا"

وأحدث ذلك الأمر، إشكالية كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث اعتقد البعض أنّ هناك خلافات قد وقعت بين الكاتب محمد صادق والشركة المنتجة، لذا قررت استبعاده من الفيلم بشكلٍ نهائي وانتهاك حقوقه الأدبية، فيما رأى آخرين أنّ الفكرة قد تكون مسروقة، ومحمد صادق ليس صاحبها أساسًا، وجهة الإنتاج قررت رفع الحرج عنه، ووضع اسم أي كاتبة على البوسترات الدعائية، خاصةً وأنّ ورشة "براح" ليست معروفة للجمهور تقريبًا.وجاءت تلك المزاعم، بالتزامن مع خروج المؤلف المسرحي سامح عثمان، عبر حسابه على "فيس بوك"، مشيراً إلى وجود احتمالية تشابه فكرة ""، مع مشروع سيناريو كان قد تقدّم به لعددٍ كبير من جهات الإنتاج في مصر، إلا أنه فشل في التعاقد على تنفيذه، حيث كشف عن صورة ضوئية من تسجيل الفكرة في إدارة حقوق المؤلف، بالمجلس الأعلى للثقافة، في أغسطس لعام 2023.

وأوضح أنّ فكرة فيلمه الذي يحمل اسم "عكس عكاس"، تدور حول حالة تبديل أرواح، حدثت بين زوج وزوجة في يوم زفافهما، عقب وقوع حادث سيارة لهما، أثناء ذهابهما لقضاء شهر العسل، مما يعيق علاقتهما ويقلب شأن حياتهما، بعدها يخترق كلّ منهما عالم الآخر، فالفتاة تسكنها روح الرجل، والزوج تسكنه روح الفتاة، ليطلع كلّ منهما على أسرار الآخر.

وكتب سامح عثمان: "أنا مش زعلان علي فكرة فيلمي، لأن حالة تبديل الأرواح دي تيمة اتعملت كتير، لكن مش زي ما أنا كنت عاملها، أنا زعلان علي مضمون التناول، لأني كنت - رغم الكوميديا - عامل مضمون إنساني حبيته جدًا، وهو إن الرجل في جسد زوجته توغل داخل عالم النساء، والمرأة في جسد زوجها توغلت في عالم الرجال، وكل واحد فهم التاني وقدره بجد.. أنا فيلمي مش فورمات على حاجة"، متابعًا: "أتمنى الفيلم ده يكون فورمات علشان ما اتقهرش، لأني الحقيقية اتقهرت كتير.. أنا مش بتهم حد بحاجة غير لما أشوف الفيلم، لأن ورقي موجود في أكتر من شركة إنتاج على فكرة، ومع مخرجين وأشخاص تانية منذ أكثر من عامين.. (الفرق هنا إن عندهم ولاد )".

وأضاف: "أتمنى الفيلم يكون فورمات أو يكون التبديل فيزيكال مش أرواح زي ما أنا عامل.. خصوصًا إن كان مكتوب اسم مؤلف ثم اتشال، واتكتب اسم حد عامل الفكرة وورشة عاملة السيناريو.. نشوف الفيلم والله غالب بقي.. لو ليّا حق هاخده".

محمد صادق صاحب ورشة "براح"

ورغم التزام أبطال وصُنّاعالصمت وعدم الخروج ببيانٍ توضيحي، للرد على تلك المزاعم المتداولة والتي وصلت إلى حدّ الاتهامات، إلى أنّ اللافت في الأمر، ليست هناك اختلافًا كبيرًا بين البوستر الدعائي، والبوستر الرسمي للفيلم، حيث أنّ ورشة "براح" المُشرف عليها الروائي محمد صادق، الذي سبق أعلن عنها طوال السنوات الأخيرة عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، حيث سبق وأتاح الفرصة للمواهب الشابة في سبتمبر عام 2023، للانضمام للورشة، وكتب عبر صفحته آنذاك: "في أماكن متاحة في ورشة (براح) لكتابة السيناريو.. ابعتولي على الانستجرام مشهد من أي رواية ليّا يتم تحويله لسيناريو.. وهختار أكتر حدّ عرف يبدع فيه".

فيلم "ماما وبابا"

تدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة مستقرة مع أطفالهما، إلى أنّ يتعرضان لحادث يُغير حياتهما رأسًا على عقب، حيث تتبدل الأدوار بينهما، لتجد الزوجة نفسها تسكن روح زوجها، بينما الزوج سيجد نفسه في روح الزوجة، وذلك في إطار لايت كوميدي.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، والعمل فكرة رحمة فلاح، وسيناريو وحوار ورشة براح، وإشراف على الكتابة محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

