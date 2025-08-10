سارة الجابر لـ الخليج 365: فيلم قشموع عمل أضاف لي.. وجديدي القادم مسلسل من 90 حلقة و3 أعمال قصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 04:04 مساءً - اعتبرت الفنانة سارة الجابر أن مشاركتها في الفيلم السينمائي السعودي الذي قد تم عرضه الخاص بواجهة روشن بسينما فوكس بحضور نجوم العمل وحمل عنوان "قشموع"، هو إضافة لها، وقالت لـ الخليج 365: أعتبر تجربتي بالعمل جداً ممتازة من وجهة نظري، وأضافت لي الكثير وهي تعد بالنسبة لي أنها تجربة فريدة من نوعها، وأنا راضية تماماً عنها وسعيدة بها، خاصة أن أجواء العمل الذي كانت تجمعنا مع فريق الفيلم كانت ممتازة وكنا روحاً واحدة والجميع متعاون لإنجاح العمل، وكذلك كان بيننا انسجام كبير".

أعمال قادمة للفنانة سارة الجابر

وكشفت الفنانة سارة الجابر عن انشغالها الفترة القادمة بمجموعه أعمال قائلة: حالياً أصور مسلسلاً طويلاً يتكون من 90حلقة، لكن لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيله بحسب تعليمات الجهة المنتجة للعمل، كما أن لديّ أيضاً ثلاثة أعمال لمسلسلات لكنها قصيرة وسأبدأ بها الفترة المقبلة".

آخر أعمال عُرضت للفنانة سارة الجابر

وكانت آخر أعمال عرضت مؤخراً للفنانة سارة الجابر مسلسل "الزافر" وهو مسلسل تراثي من بطولة الفنان جبران الجبران، مروة محمد، راشد الشمراني، أضوى فهد، غادة الملا، عزام النمري، مريم الغامدي، مرزوق الغامدي، علي الحميدي، ندى آل حاجي، أيمن مطهر، عزيز بحيص، حسام الحارثي، بدور العتيبي، نوف سعد، محمد الزهراني، رضوى مزين، ريم الغامدي، سارة الجابر، ومن إخراج سيف الشيخ نجيب.

مسلسل" شارع الأعشى" من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، وسارة الجابر.

ومسلسل "خريف القلب "وهو أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية، تقع أحداثه في 90 حلقة من بطولة الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبد الحكيم.

@sayidaty من العرض الخاص لفيلم "قشموع".. لقاء خاص لسيدتي مع أبطال الفيلم يكشفون فيه عن كواليس التصوير، التحديات التي واجهوها، وأجواء المرح والضحك التي رافقتهم خلف الكاميرا #قشموع #فيلم #السعودية #بيومي_فؤاد #movietowatch #movie #fyp @الخليج 365 original sound - الخليج 365 - الخليج 365 original sound - الخليج 365 - الخليج 365

