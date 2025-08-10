كيف تصف إلهام علي تواجدها بعسير وماذا قالت عنها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 02:06 مساءً - تتواجد الفنانة إلهام علي وزوجها الفنان خالد صقر في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا في منطقة عسير للإلتقاء بجمهورهما برفقة أبطال مسلسل "شارع الأعشى" ومن أبرزهم لمى الكناني، عبد الرحمن بن نافع، طرفة الشريف، ونايف البحر.

وشاركت إلهام علي جمهورها صورًا لها بالزي الجنوبي وتغزلت بهذه المنطقة تحديدًا أثناء تواجدها هناك بطريقتها الخاصة علقت وكتبت: "مهما وصفت جمالك يا عسير ما وفيت، ان جيت اوصف المكان قلت جميل.. وان قلت عن ناسها بقول كانوا اجمل فرحت برحلتي معكم والأكيد برجع لكم مرات مو مره، واختتمت وكتبت صيف عسير".

وتفاعل معها متابعوها وجمهورها وأثنوا عليها وامتدحوها وأحبوا إطلالتها بزي أهل الجنوب ومدحوا جمالها، كما كتبت لها الفنانة أميرة الشريف: "ما اضن في جمال بعدك"، فيما كتب لها الفنانة رسيل العتيبي: "فديت جمالك".

هذا وتستعد الفنانة إلهام علي لتصوير الموسم الثاني من "شارع الأعشى" بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول.

آخر عمل عُرض للفنانة إلهام علي

وكان آخر عمل عُرض للفنانة إلهام علي هو مسلسل "شارع الأعشى"، الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025 وجسدت فيه دور "وضحى" أم لفتاتين وشابين. العمل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف،، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين. ووجد العمل أصداءً جيدةً وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى برمضان وحقق نجاحاً باهراً وأحب الجمهور دورها الذي جسدته بالعمل.

