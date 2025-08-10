فيلم أسلحة Weapons يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمام Freakier Friday

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 12:58 مساءً - منذ بداية موسم الصيف، بدأت العروض السينمائية محملة بجرعة عالية من الإثارة والتشويق والكوميديا، ومنذ ساعات تم طرح فيلم الرعب "أسلحة" Weapons تزامناً مع عرض فيلم Freakier Friday، حيث استطاع Weapons التفوق على الرغم من أن كلا الإصدارين الجديدين يحققان افتتاحيات قوية مع اقتراب موسم أفلام الصيف من نهايته.

بداية قوية لفيلم Weapons على مستوى الإيرادات والنقد

حقق فيلم "أسلحة" Weapons إيرادات عالية بافتتاحية 18.2 مليون دولار أمريكي يوم الجمعة، بالإضافة إلى عروض تمهيدية من 3202 موقع عرض. وقد حقق الفيلم نجاحًا مذهلاً لدى النقاد، كما حصل على الدرجة "A-" من شركة استطلاع رأي رواد السينما Cinema Score.

أيضاً أشادت صحيفة The Post بالفيلم ووصفته بأنه "أفضل فيلم رعب لهذا الصيف"، وأنه قد يحقق إيرادات تتجاوز 30 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأطفال يستيقظون فجأة ويختفون في ظروف غامضة، وذلك عندما يختفي جميع الأطفال من نفس الفصل الدراسي بشكل غامض في نفس الليلة وفي نفس الوقت تمامًا، يتساءل المجتمع عن من أو ما الذي يقف وراء اختفائهم.

يضم الفيلم طاقمًا من الممثلين، منهم جوليا غارنر، جوش برولين، ألدن إهرينرايش، أوستن أبرامز، وبينيديكت وونغ، وآيمي ماديغان. ويتوفر الفيلم بتقنية آيماكس.

Freakier Friday.. عودة جيدة لـ ليندسي لوهان

احتل فيلم "Freakier Friday"- الذي يُعد الجزء الثاني من فيلم Freaky Friday الصادر عام 2003، والذي وصفته صحيفة The Post بأنه "فيلم عودة جيد" لنجمته ليندسي لوهان- المركز الثاني بإيرادات بلغت 12.7 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى32 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

Freakier Friday هو فيلم كوميدي أمريكي خيالي من إنتاج عام 2025، وهو تكملة لفيلم Freaky Friday عام 2003. يستعيد كل من جيمي لي كورتيس، ليندسي لوهان، مارك هارمون، تشاد مايكل موراي، روزاليند تشاو، ريان مالجاريني، كريستينا فيدال ميتشل، هايلي هدسون، ستيفن توبولوسكي، ولوسيل سونغ أدوارهم من الفيلم الأصلي، مع جوليا باترز، وصوفيا هامونز في أول فيلم روائي طويل لها، وانضمام ماني جاسينتو إلى فريق التمثيل.

تدور أحداث الفيلم بعد عقدين من أزمة الهوية، تواجه عائلة آنا المختلطة تحديات جديدة. تكتشف تيس وآنا أن ماضيهما قد يتكرر مع الجيل القادم.

