استياء شقيق الفنانة أنغام بعد تداول أنباء مغلوطة عن صحتها: كذب وتضليل.. وهترجع لنا قريب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 12:58 مساءً - أبدى الموسيقار خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن استيائه الشديد، من تداول أخبار مغلوطة بشأن تطورات الحالة الصحية لشقيقته، بعد خضوعها لجراحة خطيرة نهاية الأسبوع الماضي، واستئصال جزء من البنكرياس، نافيًا ما تردد بشأن تراجع المناعة لديها ونقلها إلى غرفة عزل ومنع الزيارة عنها، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

شقيق أنغام: أختي اتحسنت وبخير وبتتعافى

"كلامي علي مسؤوليتي"

حرصعلى طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية لشقيقته الفنانة أنغام، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "اتحسنت وبقت كويسة، والكلام ده كدب وتضليل.. أنغام بخير وبتتعافى وهترجع لنا بألف سلامة بإذن الله عن قريب".كما لفت إلى التصريحات المنسوبة لوالده الموسيقار محمد علي سليمان، بشأن نقلها إلى غرفة عزل، داخل المستشفى التي تتواجد فيها حاليًا في ألمانيا، قائلًا: "الوالد مقالش الكلام ده.. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتنشر الشائعات دي.. الحمد للهبخير وحالتها بعد العملية مستقرة وبتتعافى.. اللهم لك الحمد والشكر"، متابعًا "الأخبار المنشورة كلها كذب وتضليل.. وكلامي ده أكيد وعلى مسؤوليتي".

والد أنغام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

يذكر أنّ الموسيقار محمد علي سليمان، كشف لـ"الخليج 365" في وقتٍ سابق، حقيقة الأنباء المتداولة عن تراجع الحالة الصحية لابنته، مؤكدًا أن الحالة الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، بعد خضوعها لجراحة قبل أيام، ولازالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، متابعًا "أتواصل مع ابنتي بشكلٍ يومي، للاطمئنان عليها، وهي بخير، وهناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة وأنّ العملية الجراحية تكللت بالنجاح".

وعن الأنباء المتداولة حول تراجع مستوى المناعة لديها، قال: "ليست لديّ معلومة بهذا الأمر، لكن مؤكد أن حالتها تشهد تحسنًا، وفقًا لتواصلي معها يوميًا، وموعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد"، مُعربًا عن آماله بالتوقف عن ترويج أي أخبار مغلوطة وغير مؤكدة، حتى لا تثير القلق والخوف بين عائلتها.

محمود سعد يطمئن الجمهور: العملية كانت دقيقة لكنها ناجحة

وكان الإعلامي محمود سعد، المعروف بقربه من الفنانة أنغام، كشف تطورات حالتها الصحية عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: "الحمد لله على سلامة أنغام. زي ما قلتلكم إمبارح.. أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه. العملية كانت دقيقة ومش سهلة، بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة، وهي كويسة الحمد لله. إن شاء الله تتعافى بسرعة وترجع بألف سلامة".

استئصال كيس حميد على البنكرياس

وكان محمود سعد قد كشف سابقًا عن تفاصيل الحالة، مؤكدًا أن الكيس الموجود على البنكرياس "حميد"، ولا يشكل أي خطر على حياتها، وقد تم استئصال الجزء الأكبر منه خلال منظار طبي أُجري في ميونخ. وقال في بث مباشر: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة. عملوا لها منظار دخل من الفم لحد البنكرياس، وشالوا جزء كبير من الكيس. هي بتاكل، وبتتألم جامد جدًا، ومحتاجة دعواتكم. معندهاش حاجة خبيثة، وهتخرج قريب إن شاء الله".

