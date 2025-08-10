ملك أحمد زاهر لـ هشام جمال: فخورة أنك زوج أختي ليلى.. وأنها مع شخص مثلك

ملك أحمد زاهر عن حسين الجسمي: أسطورة

ملك زاهر لـ هشام جمال: لم تخيب ظني يومًا

حفل حسين الجسمي في الساحل الشمالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - أعربت الفنانة الشابة، عن سعادتها البالغة بالأجواء التي عاشتها وأسرتها خلال حضورهم حفل الفنان، في الساحل الشمالي، مساء الجمعة الماضية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل الجمهور، بينما كانت شقيقتها "ليلى" وزوجها، هما نجما الحفل، لاسيما بعدما صعدا إلى المسرح، وقت غناء "فستانك الأبيض".وكشفت ملك زاهر، عن المشاعر التي سيطرت عليها بعد حضورها حفل حسين الجسمي، حيث نشرت مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها بقولها: "ربما كان هذا أجمل وأمتع حدث حضرته على الإطلاق، كان مقدار الحب والدفء الذي غمرني لا يُصدق.. أنا سعيدة جدًا ويشرفني أن التقي بالنجم والأسطورة العظيم حسين الجسمي".كما بعثت ملك، رسالة إلى هشام جمال، بقولها: "قبل كل شيء، أنا فخورة جدًا بأخي الأكبر، الذي أحبه وأُعجب به كثيرًا، لم تخيب ظني يومًا بأنك أخي وزوج أختي.. أنا سعيدة جدًا بوجودها مع شخص مثلك.. الله يحفظكم دائمًا. أحبك كثيرًا يا حبيبي.. ربنا يحميكم ويحفظكم من العين.. ما شاء الله".وكانقد أحيا حفلاً مميزاً في الساحل الشمالي على مسرح هايد بارك seashore، الجمعة الماضية، وقدم لجمهوره عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور. حيث استهل الحفل بأغنية "6 الصبح"، ورحب بالحاضرين وقال: "مساء الخير، مبسوط إني معاكم النهاردة ووجودكم هو معنى الليلة، خلوها ذكرى حلوة نعيشها مع بعض وتتكرر معاكم، شكراً".وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم من بينهموليلى زاهر،، كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وغيرهم من النجوم ورجال الأعمال والمشاهير.

وفي مفاجأة للجمهور، استضاف الجسمي هشام جمال وليلى زاهر، وصعدا على المسرح بجوار الجسمي ليشاركاه غناء أغنية زفافهما "فستانك الأبيض" وسط تصفيق حار من الحضور الذين تفاعلوا مع الأغنية، وتم تداول مقطع آخر ظهرا فيه وهما يغنيان أغنية "أنا والقمر" وسط الجمهور، وهي الأغنية التي قاما بتجسيد الكليب الخاص بها.

أغنية "فستانك الأبيض"

أغنية "فستانك الأبيض"، طرحها الفنان حسين الجسمي، في أبريل الماضي، خلال حفل زفافوليلى أحمد زاهر، حيث أهداهالزوجته، وحظيت بتفاعل ضخم منذ طرحها، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، والأغنية كلمات أمير طعيمة، وألحان، وتوزيع مادي، وتقول كلماتها: "خطوة ورا خطوة بتمشيهـا.. دي اللحظه اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها.. مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقربلك.. جايلك علشان أفرح قلبك.. وعمري اللي فات قبل ما أقابلك.. مش بحسب أيامه من قبلك.. فستانك الأبيض اللي هياخد منك حتة.. وعشان اليوم ده رسمت عملت أنا مليون خطة.. والناس بتغني والدنيا بتعزف زفة.. والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفة".

