لحظة محرجة لهاري وميغان في عرض فيلم بوب مارلي… وخبيرة لغة الجسد تكشف التّفاصيل

اعتاد الأمير هاري وميغان ماركل تلقّي معاملة ملكيّة في الفعاليّات، لكنّ حضورهما العرض الأوّل لفيلم السّيرة الذّاتية Bob Marley: One Love حمل مفاجأة لهما، إذ تمّ تخصيص مقاعد لهما على بعد ثلاثة صفوف من مقدمة المسرح، وهو ما بدا أنّه فاجأهما بشكل واضح.

خلال السّهرة البرّاقةالّتي أقيمت في مسرح Carib Theatre، التقى الزّوجان رئيس وزراء جامايكا المناهض للنّظام الملكيّ، أندرو هولنس، وتبادلا معه الحديث.

وبحسب تحليل صور الحدث، قالت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس لصحيفة ديلي ميل: “بدا أنّ ميغان تعاملت مع هذا الظّهور على السّجادة الحمراء كظهور هوليووديّ كامل. بدت ملكيّة وأنيقة في فستانها الأنيق، وتألّقت بحركات مشاهير الصّف الأوّل، مثل لفتة التملّك الرّومنسيّة وهي تضع يدها على صدر هاري”.

وأوضحت جيمس أنّ ميغان كانت تتحكّم في مسار السّهرة، إذ وجّهت هاري برفق، وفي إحدى اللحظات سحبت يده من جيب بنطاله لتتمكّن من الإمساك بيده أثناء دخولهما القاعة.

وأضافت أنّ هاري أظهر علامات قلق واضحة على السّجادة الحمراء، وازدادت هذه العلامات بمجرّد دخولهما القاعة واقترابهما من المقاعد. وبينما كانت كبار الشّخصيّات تجلس في الصّف الأمامي، أُجلست ميغان وهاري في الصّف الثّالث، وهو ما لم يظهر على ميغان أيّ ارتباك، إذ حافظت على ابتسامتها وأسلوبها المتّزن، في حين بدا هاري متردّدًا ومرتبكًا.

وأثارت مشاركتهما الجدل بسبب التقاطهما الصّور مع أندرو هولنس وزوجته جولييت.

من جانبه، كشف خبير قراءة الشّفاه جيريمي فريمان لموقع Femail ما دار في حديثهما مع رئيس الوزراء الجامايكي حول الفيلم، إذ قالت ميغان في مقطع قصير نُشر عبر حساب هولنس على إنستغرام: “إنّه رائع”، فيما بدا أنّ هاري يثني على جودة الفيلم قائلًا: “عمل جيّد… سعيد بلقائكما”.

كما أشار فريمان إلى أنّ هولنس سأل ميغان عن رأيها بالفيلم، فأجابت: “نعم، كان مثاليًّا”.