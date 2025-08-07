روبي تطرح أحدث أغانيها ثانيتين.. إليكم كلماتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 11:05 مساءً - أطلقت الفنانة روبي قبل قليل أغنيتها الجديدة "ثانيتين" عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة بطابع صيفي مميز على طريقة السينجل، وذلك بعدما أثار بوستر الأغنية حالة من الجدل منذ طرحه قبل يومين، جيث جاءت ردود أفعال متابينة ما بين وصفه بالجريء وبين السخرية من اسم الأغنية خاصة بعدما طرحت روبي أغنية سابقة بعنوان "3 ساعات متواصلة".
كلمات أغنية ثانيتين:
جوه حتة مش هاقول فين
دخل سحرنا وخطف العين
طول بعرض جابني أرض
جريت سألت الحلو منين؟
قالي نرقص.. قولت طبعا
قربت منه في ثانيتين
قالي يا أسمر.. جسمي قشعر
مبقتش أجمع كلمتين
ورقصنا رقصة خلتني انسى
عنواني ساكنه أنا فين
حبيت في لحظة
والناس ملاحظة
والله خايفة مالعين
ورقصنا رقصة خلتني انسى
عنواني ساكنة أنا فين
خليني طايرة يا حبيبي طايرة
للصبح.. معاك.. ومش ماشيين
بعدك إنت هحب أنا مين؟
واحنا لبعض حبيبي لايقين
قالي صح ودي عايزة شرح؟
قولت اللي زيك بقى كان فين؟
قالي نرقص.. قولت طبعاً
قربت منه في ثانيتين
قالي يا أسمر.. جسمي قشعر
مبقتش أجمع كلمتي
يذكر أن روبي صورت أغنية جديدة تغنيها ديو مع مطب الراب ليجي سي بعنوان "لما الصيف وصل" تقدمها ديو بمشاركة مطرب الراب ليجي سي ، وتحمل الأغنية الطابع الصيفي الرشيق كعادة روبي خلال مواسم الصيف الماضية. والأغنية من كلمات فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومقرر تقديمها فيديو كليب كإعلان تجاري لأحد البنوك خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تقابل روبي جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من المفاجآت الغنائية بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي، استمراراً لحالة النشاط الكبير التى تعيشه روبي على مستوى إحياء الحفلات الغنائية منذ عيد الفطر الماضي.
تفاصيل أغنية ثانيتينأغنية "ثانيتين" تقدمها روبي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر، وجاءت الأغنية تأتي بإيقاع سريع وكلمات جريئة وحظيت بتفاعل لافت على منصات السوشيال ميديا، حيث عبّر البعض عن إعجابهم بالتجديد والجرأة في الأداء، فيما وجّه بعد الملاحظات على أسلوب الطرح وكلمات الأغنية.
يذكر أن روبي صورت أغنية جديدة تغنيها ديو مع مطب الراب ليجي سي بعنوان "لما الصيف وصل" تقدمها ديو بمشاركة مطرب الراب ليجي سي ، وتحمل الأغنية الطابع الصيفي الرشيق كعادة روبي خلال مواسم الصيف الماضية. والأغنية من كلمات فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومقرر تقديمها فيديو كليب كإعلان تجاري لأحد البنوك خلال الأيام المقبلة.
نشاط على مستوى الغناء وإحياء الحفلاتوتعيش روبي حالة من النجاح الكبير؛ حيث طرحت ديو "تاني" مع الفنان أحمد سعد على طريقة الفيديو كليب، والتي جاءت من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد. وحققت نجاحاً كبيراً وتصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ليحقق سعد وروبي نجاحاً جديداً بعد نجاح أغنية "يا ليالي".
ومن المقرر أن تقابل روبي جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من المفاجآت الغنائية بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي، استمراراً لحالة النشاط الكبير التى تعيشه روبي على مستوى إحياء الحفلات الغنائية منذ عيد الفطر الماضي.
