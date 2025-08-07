سيليو صعب وزوجته زين قطامي يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما بعد زواجهما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 08:31 مساءً - في أول إطلالة لهما سويًا بعد زواجهما الذي احتفلا به في يوليو الفائت على مدى ثلاثة أيام متواصلة حيث وصف بالعرس الأسطوري لفخامته الكبرى والأجواء الساحرة التي رافقته، نشر العروسان سيليو صعب وزين قطامي أحدث صور لهما شاركاها مع متابعيهما عبر حسابيهما على إنستغرام.

سيليو صعب وزين قطامي في أحدث إطلالة بعد زواجهما

نشر سيليو صعب صورة له جمعته بزوجته زين قطامي على ستوري حسابه على إنستغرام



شارك سيليو صعب نجل المصمم اللبناني- العالمي إيلي صعب صورتين تجمعاه بزوجته الأردنية زين قطامي عبر ستوري حسابه على إنستغرام وشاركهما مع زين عبر ستوري حسابها على إنستغرام في إطلالة هي الأولى لهما بإطلالة مشابهة باللون البيج بتدرجاته بين الغامق والفاتح، ظهر العروسان سيليو صعب وزين قطامي التي ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج مطرزًا بنقوشات الزهور أرفقته بقبعة الكاوبوي باللون البني تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها. فيما ارتدى سيليو بدلة باللون البيج. والتقطت الصورتان لهما وسط طبيعة ساحرة يسيطر عليها أجواء قعدة عربية من خلال الديكور الواضح بالصورة.

نشر سيليو صعب صورة له جمعته بزوجته زين قطامي على ستوري حسابه على إنستغرام





كذلك نشرت زين قطامي عبر حسابها على إنستغرام ومن الأجواء نفسها صورة جمعتها بزوجها سيليو صعب بمنظر ساحر وقت المغيب وأخرى وهي تبتسم جالسة على مقعد خشبي يعلوه سجادة وتزامن ذلك أيضًا أثناء المغيب. وقد شاركت الصورتين مع حساب زوجها على إنستغرام.

https://www.instagram.com/p/DNDb112NH22/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNDb112NH22/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNDb112NH22/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

زين قطامي والاحتفال بالحب

وكانت زين قطامي قد نشرت أيضًا صورتين لها بمفردها بفستان سهرة أسود طويل من تصميم والد زوجها مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب من مشاركتها بحفل زفاف إحدى صديقاتها. وعلقت على الصورة " الاحتفال بالحب".

https://www.instagram.com/p/DNAzAROtTdr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNAzAROtTdr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNAzAROtTdr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سيليو صعب وزين قطامي وحفل زواج أسطوري

وكان سيليو صعب وزين قطامي تزوجا في يوليو الفائت حيث امتدت الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام من 17 إلى 19 منه بأجواء وصفت بالأسطورية. تابع الآلاف حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي بكل تفاصيله عبر لياليه الثلاث سواء من خلال الصور والفيديوهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا. وكان حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم اللبناني- العالمي إيلي صعب إلى الأردنية زين قطامي تمّ يوم الجمعة 18 يوليو الفائت في مقر البطريركية المارونية في بكركي حيث قام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بمراسم الزفاف. وقد غصت باحة الكنيسة الخارجية بالمدعوين من الأهل والأصدقاء والشخصيات البارزة والفنانين ومنهم إليسا ووائل كفوري وسيرين عبد النور وغيرهم. وتزين المكان بالأشجار الخضراء والزهور البيضاء في مشهد ساحر. وحفل الزفاف هذا سبقه وتلاه حفلان آخران في 17 و19 يوليو وضمّ العديد من الفنانين والإعلاميين.

//

https://www.instagram.com/p/DMaclHvtnrq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMaclHvtnrq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMaclHvtnrq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نبذة عن زين قطامي وسيليو صعب

زين قطامي متخصصة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، عملت لفترة في تصميم المجوهرات ثم اتجهت للعمل كمديرة حسابات في إحدى شركات الاستشارات الإعلامية الكبرى. وتعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتبلغ من العمر 28 عامًا وتصغر سيليو بعامين حيث يبلغ الثلاثين من عمره.

وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو من العام 2024 خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمت الخطوبة في أجواء عائلية. وكانت بدأت قصة حب سيليو صعب وزين قطامي في العام 2021 حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى. أما سيليو صعب فهو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب حيث يكبره شقيقه إيلي صعب جونيور ويصغره شقيقه ميشال. ويعمل سيليو المعروف في عالم الأزياء والمجتمع في مجال تنظيم المناسبات.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».