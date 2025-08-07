220 يومًا: صبا مبارك في عبور مؤلم من الشك إلى الندم

السر بين الحب والخوف

صبا مبارك - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

انهيار واحتواء بلحظة إنسانية صادقة

مسلسل 220 يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 08:31 مساءً - تشهد الحلقة الخامسة تصاعداً درامياً مثيراً عندما تنقلب شكوك صبا مبارك إلى حزن شديد وندم بعد أن تكشف السر الذي أخفاه زوجها (كريم فهمي) عنها وهو مرضه بورم بالمخ، لتحتضنه في مشهد مؤثر، ضمن أحداثالذي يعرض على قناة MBC بالتوازي مع منصة شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة.تنكشف أمام مريم (صبا مبارك) الحقيقة القاسية التي أخفاها عنها زوجها وحبيب عمرها أحمد ()، خوفاً عليها من أن تتأذى نفسياً، خاصةً وأنها حامل بابنتهما التي طال انتظارها لسنوات. خلال هذه الفترة، كان أحمد يتواصل باستمرار مع الطبيبة عاليا، وهي ليست فقط المشرفة على حالته الطبية، بل أيضاً خطيبة كرم ابن خالته، ما زاد الأمور تعقيداً.هذا التواصل المتكرر، وتكتم أحمد الشديد، زرع الشك في قلب مريم، خاصة بعد أن بدأت تلاحظ تصرفاته الغريبة، وقراره المفاجئ بالسفر إلى بيروت، لتراه وهو يغادر مع عاليا في سيارتها، في مشهد أربكها وأثار غضبها. ما يقودها لفتح المحادثات التي تجري بينهما، لتكتشف الحقيقة المرة، في لحظة مؤثرة للغاية، تهاوت فيها كل الشكوك وتحولت إلى دموع وذهول، جعلت مريم تنهار بالبكاء غير مصدقة ما قرأته.وعندما يعود أحمد إلى المنزل، ترتمي مريم في أحضانه وهي تبكي، لتخبره أنها عرفت كل شيء، وتعده بأنها ستكون إلى جواره في كل لحظة، ولن تتخلى عنه أبداً، وأنه لن يواجه هذا الألم وحده. وطمأنته بحب وحنان قائلة له إنه سيعيش حتى يزوج ابنتهما، بل ربما ستموت هي قبله.لم يكن لهذا المشهد أن يترك كل هذا الأثر لولا اللمسة الإخراجية الفريدة للمخرجالذي نجح في تحويل اللحظة إلى تجربة إنسانية خالصة. عبر توظيف دقيق للإضاءة الخافتة، وزوايا الكاميرا القريبة، والصمت المحسوب بين الكلمات، استطاع أن ينقل الانهيار الداخلي لأحمد واحتواء مريم له من دون أن يقول أي منهما الكثير.عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.يمكنكم قراءة ... كريم فهمي يقدّم صورتين مختلفتين للروائي بين الدراما والسينما

