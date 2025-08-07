بروك هوجان تكشف سبب عدم حضورها جنازة والدها

بروك هوجان تؤكد أن والدها كان يكره الجنازات ولديها قرار خاص لتكريمه

تفاصيل وفاة المُصارع هالك هوجان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 07:02 مساءً - خلال الأيام الماضية تم دفن جثمان نجم المصارعة و"WWE"في جنازة خاصة بولاية، ولم تحضر ابنته بروك هوجان مراسم الجنازة، الأمر الذي لفت انتباه البعض من الجمهور والحضور.وقد أقيمت مراسم جنازة لاعب المصارعة هالك هوجان في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء الماضي بعد مرور 12 يوماً من وفاته بنوبة قلبية عن عمر ناهز 71 عاماً في 24 يوليو الماضي، وقد حرص على الحضور كيد روك، المُصارع ترابيل اتش، سيدة الأعمال ستيفاني مكمان، وتغيبت ابنته بروك هوجان عن الحضور والتي لم تكن على اتصال بوالدها خلال العامين الماضيين.وقد علقت بروك هوجان على عدم حضورها جنازة والدها من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث وجهة رسالة توضح فيها عدم حضورها ومجموعة من الصور جمعتها بزوجها ستيفن أوليكسي وابنيها التوأمين أوليفر ومولي.وقالت بروك هوجان في رسالتها: "كان والدي يكره قسوة الجنازات، لم يكن يرغب في حضور إحداها، وأنني أعلم أن الناس يحزنون بطرق مختلفة، وأنا ممتنة جداً لجميع الفعاليات التي نُظمت لتكريمه إلا أنني بصفتي ابنته، كان عليّ أن أتخذ قراري الخاص بتكريمه بأفضل وأصدق طريقة أعرفها... على انفراد... بالطريقة التي جعلتني أشعر بالقرب منه".يُمكنكم قراءة:وأضافت: "الشيء الوحيد الذي كان مفقوداً اليوم هو جلوسه على كرسي الحديقة ومشاهدة الأمواج... وغروب الشمس، أبي لقد كرّمناك بأبسط طريقة تُلامس روحي، أخذنا أطفالنا إلى الشاطئ ووضعناهم في المياه المالحة نفسها التي أحببتها."واختتمت رسالتها: "أحبت مولي الماء أعتقد أنها ستكون سمكة صغيرة كما كُنت تُناديني، نحن نحبك ونُقدّر الأشياء التي جعلتك مميزاً جداً، كل حبة رمل وكل موجة ذكّرتني بكوني طفلتك الصغيرة على الشاطئ وقرّبتنا منك، أدعو الله أن تكون بسلام وأن تعلم كم أحبك... ارقد في سلام يا أبي".يُذكر أنه في 24 يوليو الماضي كان قد تم الإعلان عن وفاة المُصارع الأمريكي الشهير تيري جين بوليا الشهير بـ"هالك هوجان" عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بـ فلوريدا.وبحسب وسائل إعلام أمريكية بأن عدة وحدات من سيارات الشرطة وفرق الإسعاف شوهدت خارج منزل أسطورة WWE هوجان الذي تم نقله على سيارة إسعاف حينها، وهرعت خدمات الطوارئ الطبية إلى منزله في كليرووتر بولاية فلوريدا في الصباح الباكر، استجابة لنداء سكتة قلبية.وقبل أسابيع قليلة من وفاته، نفت زوجة هوجان، سكاي ديلي، علناً التكهنات بأنه في غيبوبة، مؤكدة للجماهير أن قلبه "قوي"، وأنه يتعافى بثبات من العمليات الجراحية الأخيرة.