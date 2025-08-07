محمد الراشد لـ الخليج 365: الكتابة والتمثيل في فيلم قشموع حمّلني مسؤولية كبيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 07:02 مساءً - عبر الفنان محمد الراشد أثناء تواجده بالعرض الخاص لفيلم "قشموع" الذي كان أمس بالعاصمة الرياض بواجهة روشن وبحضور أبطال العمل وعدد من الفنانين والفنانات عن سعادته بالعرض، وكذلك تخوفه كونه هو من ألف العمل ومن قام ببطولته، وقال لـ" الخليج 365" : حقيقة أشعر بصعوبة وأيضاً نوعاً ما بارتباك اليوم وكذلك أشعر بمسؤولية كبيرة، وإن شاء الله ينال هذا الفيلم على إعجاب الجميع.

فريق "قشموع " رائع

وتابع الراشد قائلاً: "الجميع من فريق العمل كان رائعاً وتعب بالعمل سواء أنا والذي أجسد شخصية "قشموع " بالفيلم أو الفنان سعيد صالح أو أصايل محمد ومحمد الجبرتي وبيومي فؤاد من دون استثناء ، وكذلك مخرج العمل الرائع معتز التوني، وأتمنى أن يرى الجميع نجاحهم وتعبهم بإذن الله عند مشاهدة الفيلم بدور السينما السعودية".

توقعات محمد الراشد لفيلم "قشموع"

وعن توقعاته لفيلم "قشموع" قال محمد الراشد :لا أعلم أو لا أستطيع أن أعطيكم التوقعات، كل ما أستطيع قوله إننا اجتهدنا وأتمنى أن ينال استحسان جميع الأذواق، وهذا المهم لدينا جميعاً.

الصعوبات بفيام "قشموع"

وعن الصعوبات التي واجته أثناء التصوير قال الراشد : "لم تصادفنا صعوبة تذكر، قد يكون وقت تصوير العمل بأجواء الصيف وفي الصحراء كان نوعاً ما وتعتبر من الصعوبات الطبيعية، لا توجد لدينا صعوبات تذكر كالسابق، فنحن نعيش الآن بدولة داعمة للسينما، وفخورون أننا ننتمي لها ولا توجد صعوبات لدينا أبداً ولله الحمد".

مشاريع قادمة ل محمد الراشد

وعن مشاريعه القادمة قال الراشد : "انتهينا مؤخراً من تصوير مسلسل لرمضان القادم بمشيئة الله مع المخرج يعقوب المهنا، ومن إنتاج الفنان حسن عسيري وبطولة الفنان محمد العيسى ومحمد القس، حلقات منفصلة وكان عملاً جميلاً وننتظر عرضه لمعرفة آراء جمهورنا الحبيب. كذلك هنالك عمل بطور الكتابة الآن وهو درامي، ونتمنى من الله أن يوفقنا فيه". واختتم محمد الراشد حديثه بتوجيه كلمة إلى جمهوره قائلاً لهم "أحبكم جميعاً".

فيلم "قشموع"

وفيلم "قشموع" تدور أحداثه حول شاب يقع في مشاكل متنوعة ومختلفة، ويحاول دائماً البحث عن حلول، لكن يقف الحظ ضده ويقع بمأزق، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء الحي الذي يسكن به والذين لم يسلموا منه أيضاً ومن مشاكله، ويحاول هذا الشاب جاهداً أن تكون له قيمة في مجتمعه وتتوالى أحداث القصة.

وهو من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة"، ومن بطولة محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، وبيومي فؤاد، عهود السامر، سارة الجابر، فتون الجار الله".

