سعيد صالح لـ الخليج 365: أنتظر عرض فيلم قشموع منذ زمن وجمهورنا السعودي ذو ذائقة فنية ومثقف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 05:09 مساءً - بحضور أبطال العمل وعدد من الفنانين والفنانات تم أمس الأربعاء تقديم العرض الأول الخاص للفيلم السينمائي السعودي "قشموع" بواجهة الرياض بسينما فوكس، وعبّر الفنان سعيد صالح لـ الخليج 365 عن سعادته بالعرض الأول للفيلم قائلاً: "اليوم أنا سعيد جداً وانتظرت موعد العرض الأول لفيلم "قشموع" منذ زمن، وكنت أنتظر اجتماعي مرة أخرى مع مخرج العمل الجميل معتز التوني والفنانين والفنانات المشاركين بالفيلم".

فريق عمل "قشموع"

وتابع سعيد صالح قائلاً: "قصة "قشموع" من القصص الجميلة وكتبها الفنان الرائع محمدالراشد بعناية، وكذلك عمل كاراكتر "قشموع" بطريقة جذابة ورائعة وجميلة، وكذلك اشتراكي بعمل يضم الفنان محمد الجبرتي وعلي الحميدي شجعني كثيراً فهم ليسوا مجرد ممثلين، بل هم أصدقائي وأحبابي، وأتمنى إن شاء الله كل مَن يُشاهد العمل أن يحبه، فالقصة كُتبت بطريقة جميلة وكذلك أداء الشخصيات كان رائعاً".

وهو فيلم وتجربة بسيطة ووجبة خفيفة تُقدم للعائلة بدور السينما السعودية إن شاء الله تصل إليهم ويستمتعون بها".

رأي سعيد صالح بالسينما السعودية

وعن رأيه بالسينما السعودية قال سعيد: "بهذا الفيلم خضت تجربة جديدة، واليوم نعيش تطوراً كبيراً بمجال الفن يسمح لنا بخوض تجارب كبيرة، وبشكل جديد على السينما السعودية، واليوم قد يلاحظ الجميع أن السينما في السعودية بدأت تكبر وتحقق قفزات عالمية وليست محليه فقط، وذلك يعود بفضل الدعم الذي نحصل عليه من دولتنا الحبيبة، وأصبحت أفلامنا تُقدم للعالم والجميع يُشيد بها، وسعيدين بما وصلنا له وإلى ما ستصل إليه مستقبلاً".

وتابع "سعيد" قائلاً: "نحن نحب الجمهور السعودي كثيراً ونحترم ذائقتهم الفنية أكبر مما تتخيلون لأن جمهورنا السعودي ولله الحمد ذو ذائقه وثقافة جداً كبيرة".

لذلك بكل عمل لنا نعمل لإرضائهم وإسعادهم وإن شاء الله نكون بقدر المسؤولية".

نشاطات سعيد صالح القادمة

وعن نشاطاته القادمة كشف سعيد صالح عن تصويره الآن لعملين وقال: "جئت اليوم خصيصاً لحضور عرض الفيلم بالرياض ومشاركة زملائي فرحتهم، برغم أن لدي تصويراً بمنطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في منطقة "الباحة" التي تتميز بأجواء جداً باردة، وعندما حضرت إلى الرياض كانت الأجواء حارة، وضحك وقال أُصبت بصدمة حرارية لاختلاف الجو، وبعد عرض الفيلم سأتوجه إلى الباحة لاستكمال عملي، وهو عمل عن المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية للتصوير في الباحة، ويتحدث عن منطقه جازان أيضاً والمناطق المجاورة لها وهو عمل ضخم يشاركني فيه نخبة من النجوم منهم الفنان خالد صقر، تركي اليوسف، فايز بن جريس، بالإضافة إلى آخرين، وهو من إنتاجات "الصدف" و"كليله" والمنتج الرئيسي mbc.

كذلك أصور مسلسلاً آخر وهو عمل شبابي لم يُستقر على اسمه حتى الآن، ولكن كل ما أستطيع قوله إن أبطاله فنانون شباب، وهو عمل من إنتاج mbc أيضاً وهي حقيقة الرائدة والأم لنا كفنانين سعوديين".

قصة فيلم "قشموع"

وفيلم "قشموع" من إخراج معتز التوني، تأليف محمدالراشد ومحمد عجيلة"، ومن بطولة محمدالراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، بيومي فؤاد، عهود السامر، سارةالجابر، فتون الجارالله".

تدور أحداثه حول شاب يُدعى "قشموع" يقع في مشاكل متنوعة ومختلفة، ويحاول دائماً البحث عن حلول، لكن يقف الحظ ضده ويقع بمأزق، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء الحي الذي يسكن به والذين لم يسلموا منه أيضاً ومن مشاكله، ويحاول هذا الشاب جاهداً أن يكون له قيمة في مجتمعه وتدور رحلته ومقامراته مع صديقة "دبيازة" وتتوالى أحداث القصة.

