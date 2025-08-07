أعمال فنية تركية يمكنكم مشاهدتها في فصل الصيف: البحر بطل رئيسي

أعمال تركية صيفية ساحلية

1- Geçen Yaz - الصيف الماضي

2. Dönence - مدار

3. Biz Böyleyiz - هكذا حالنا

4. İklimler- المناخات

5. Rüzgarlar - الرياح

6. Mutluluk -السعادة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 05:09 مساءً - في كل صيف، يتجدد الحنين إلى الشواطئ والرغبة في الهروب من صخب المدينة إلى أماكن تحمل خفة البحر حتى ولو بمشاهدة فيلم يحمل بداخله روح الصيف من مناظر طبيعية ومشاهد على ساحل البحر وألوان زاهية ولحظات رومانسية وغيرها كوميدية تناسب الأجواء. والدراما والسينما التركية، التي لطالما عُرفت برومانسيتها والجانب البصري المميز، قدّمت خلال السنوات الماضية مجموعة من الأفلام التي تحتفي بالمكان الساحلي كحالة درامية لا تقل تأثيرًا عن الشخصيات.يُعد فيلم "Geçen Yaz" من إخراج أوزان أجيكتان، دراما رومانسية تدور أحداثها على شاطئ ضمن أجواء صيفية، حول فتى مراهق يقضي الصيف في كوخ عائلي على الساحل، ويقع في حب صديقة أخته الكبرى، مما يشعل مثلثًا عاطفيًا مزدحمًا بالتوتر و مليء بالمواقف الفكاهية، قبل أن يتفجر سر مدوٍ يقلب الأجواء رأسًا على عقب.المسلسل بطولة: فاتح شاهين، إجه تششمي أوغلو، خالد أوزغور ساري، أصلهان مالبورا، إرآي إرتورَن، إيرن أورن، أوزان كايا أوكتو، طلحة أوزتورك، ومروة نور بنغي، وسمية أيدوغان.مسلسل "Dönence"، الذي بُثّ في موسم صيف 2023، جذب الأنظار إليه كمسلسل صيفي وذلك نظرًا للقطاته المصوّرة في أماكن ساحلية مثل أزمير وفوكا وأغلبها على شاطئ البحر. وتعرض القصة تحولات حياتية لأبطال المسلسل ولكن في إطار رومانسي، وذلك عندما تنتقل عائلة جيسي إلى فوتشا وهي مدينة ساحلية، لدعم شقيقتها التي تعاني من متلازمة أسبرجر. تتوقف أحلام جيسي في الجامعة والموسيقى هناك، وتلتقي بمدرب ركوب أمواج يعتني بشقيقه الذي يعاني من نفس الحالة. ومع تطور العلاقة بينهما، تواجه تحديات جديدة، بما في ذلك ظهور شخص غير متوقع من ماضيها.المسلسل ﺇﺧﺮاﺝ سيردار جوزيليكلي، وﺗﺄﻟﻴﻒ إبرو هاسيوجلو، وبطولة: إمري كيناي، جانر توبشو، سمية أيدوجان، أتاكان هوشغورين، أوجون كابتانوجلو ، أولكو هلال شيفتشي.يمكنكِ الإطلاع على حفصة نور وصلاح الدين باشالي يجتمعان في مسلسل تركي جديدفيلم "Biz Böyleyiz"، الذي أصدر عام 2020، تدور قصته حول مجموعة من الأصدقاء القدامى الذين اجتمعوا لقضاء عطلتهم الصيفية في بلدة ساحلية بأزمير، وزيارة أجدادهم، واستعادة ذكريات الطفولة وخلق ذكريات أخرى تتعلق بحاضرهم، وخلال العطلة تتفجر بينهم العديد من المشاعر في سياق صيفي عاطفي، تكسوه أجواء البلدة الساحلية الهادئة وجاذبيتها الرومانسية. والفيلم لا يكتفي بطلته البحرية فحسب، بل يُبرز عمق الروابط الإنسانية وتأثير الصداقات القديمة.الفيلم إخراج وتأليف كانر أوزيورتلو، وبطولة: بيرّاك توزوناتاش، أنجين أوزتورك، شبنم بوزوقلو، أوزغه أوزبيرينتشجي، مريتش آرال.للمزيد:تذكر الحب.. حب قديم يقلب حياة هاندا آرتشل في مسلسلها الجديدرغم أن فيلم "İklimler "، الذي تم إصداره عام 2006، أحداثه درامية وتعكس بعض الاضطرابات النفسية. إلا أن أحداثه الصيفية ومشاهد البحر تجعله مناسبًا لموسم أفلام الصيف.وتبدأ أحداث الفيلم في عطلة صيفية في مدينة كاش الساحلية، حيث تتدهور العلاقة بين زوجين. وتتخلّل المشاهد صمتًا ثقيلًا، كرمز للتباعد العاطفي، بينما تأخذ مشاهد البحر مساحة كبيرة، وذلك لأن يعكس فشل العلاقة تدريجيًا.وتدور أحداث الفيلم حول أستاذ يدعى "عيسى"، زوج لا يبالي بزوجته الأصغر سنًا منه "بهار" المُختصّة في مجال التلفزيون، ولأنه أناني، لا يتواصل معها إلا نادرًا، بينما هي تنغمس في نوبات بكاء وسلوكيات طفولية.الفيلم من إخراج وبطولة نوري بيلجه جيلان، وشاركه في البطولة دنيز جيليش، موسى سونكور، ميرفي ديزدار.إليكِ هذا الخبرمسلسل أنت من أحب.. قصة رومانسية تولد من تحت الأنقاضفيلم Rüzgarlar تم تصويره في عدة جزر تركية؛ ديريكوي، وزيتينليكوي، وتيبيكوي، وكاليكوي، بجانب التصوير في اسطنبول. وقد تم تصوير الفيلم في صيف 2010 ، لكنه عُرض في 2012، وهو ما أعطى له طابعًا صيفيًا بامتياز رغم أحداثه الدرامية، واعتبره النقاد أنه يعيد الأجيال الجديدة إلى الجزر البحرية. ويتناول الفيلم ذاكرة مأساوية مرتبطة بتبادل السكان بين اليونان وتركيا في العشرينيات، عبر سرد درامي مؤثر تصبح فيه الجزيرة نفسها بطل.الفيلم من بطولة يوسف نجاة بولوز، ومديحة ديديم تورمين، وروتشان كاليشكور، وزينب غولميز.قد ترغبين في معرفة في يوم ميلاده.. كيف أثبت آيتاج شاشماز نفسه في الدراما التركية بسنوات قليلة؟هذا الفيلم لا يُصور السواحل فقط، إنما هو رحلة من الريف إلى إسطنبول مرورًا بالساحل المتوسط، وتدور أحداثه حول جمال ومريم، وهما شابان يعيشان في قرية تركية محافظة، وعلاقتهما بشخصية عرفان، وهو أستاذ جامعي مثقف يعيش حياة مختلفة، وتقودهم رحلة عبر البحر يختبران خلالها تحولات ثقافية ومشاعر جديدة.كما يعرض الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية ويستكشف صراع القيم التقليدية مع الحداثة.الفيلم بطولة: طلعت بولوت، أوزغو نامال، مراد هان، مصطفى افكيران، أمين جورسوي، أمين جورسوي، سيبنيم كوستم.لموشاهدة: مسلسل تركي جديد بطولة خالد أوزغور.. نجم المتوحشلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».