قريبًا، النسخة اللبنانيّة من البرنامج العالمي “Shark Tank”… اقرأ التفاصيل

تنطلق قريباً النسخة اللبنانيّة من البرنامج الواقعي العالمي الشهير “Shark Tank” على الـ”LBCI”.

البرنامج سيًشكّل منصّة فريدة لدعم المشاريع الرياديّة، وتمكين روّاد الأعمال وأصحاب الإفكار المُبدعة من عرضها أمام لجنة من كبار المُستثمرين اللبنانيّين الناجحين، سواء من داخل لبنان أو من الاغتراب اللبناني، للحصول على فرص تمويل حقيقيّة وتحويل طموحاتهم إلى واقع.

الـ”LBCI” اختارت إنتاج البرنامج في وقت يُعاني لبنان من أزمات اقتصادية مُتتالية أثّرت على طموحات الشباب وروّاد الأعمال، إيماناً منها بأنّ الاستثمار في الأفكار والمبادرات هو استثمار في مستقبل لبنان، وفي طاقاته البشريّة التي لم تفقد قدرتها على الإبداع رغم كل التحدّيات.

“Shark Tank Lebanon” يهدف الى تأسيس بيئة حاضنة للابتكار، وتعزيز ثقافة الريادة والإنتاج، والتأكيد على أن لبنان، رغم أزماته، لا يزال أرض الفرص والطموح والابتكار.

أعضاء لجنة برنامج “Shark Tank” من أقوى المستثمرين الـ”Sharks”:

-مارون شمّاس: من كبار رجال الأعمال ومُستثمر ناجح في أكثر من ثلاثين شركة. يملك خبرة واسعة في مجالات الطاقة، الإتصالات، الأغذية، التكنولوجيا، والابتكار.

-جورج كرم: رجل أعمال لبناني ناجح من الإغتراب اللبناني، مُستثمر في شركات عدّة، وهو عضو في لجنة المُستثمرين “Dragon” بنسخة كندا الفرنكوفونيّة من برنامج “Shark Tank”.

-كريستين أسود: الرئيس التنفيذي لسلسلة “Dunkin Donuts” في لبنان و”سمسم”. تملك أكثر من ٢٧ عاماً من الخبرة في عالم الـ”F&B”. تعمل ومن خلال “The Catalyst of Growth” على تمكين وتدريب روّاد أعمال الشركات.

-حسّان عزّ الدين: مُستثمر ورجل أعمال ناجح لأضخم سلسلة متاجر في لبنان “Spinneys، Happy Discount Store، Grab’nGo، Signature، Monoprix، NokNok، بالإضافة لشركة Mackenzie Distribution وMackenzie F&B المُتخصّصة في المطاعم والـFranchise”.

-آلان بجّاني: الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماجد الفطيم الشهيرة، والتي تحت إدارته غيّرت مفهوم الـMalls والتسوّق والترفيه في الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا، رائد أعمالٍ ووجه بارز على الساحة الإقتصاديّة الإقليميّة.

البرنامج تنفيذ إنتاج: شركة “Different Productions”- مازن لحّام.