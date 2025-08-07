العنود سعود توجه رسالة مؤثرة لجمهورها.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 02:12 مساءً - استطاعت النجمة السعودية العنود سعود ، أن تلامس مشاعر وقلوب جمهور مسلسل " أمي" بشخصية " مريم" التي قدمتها بأداء وصدق عالي، فهى المعلمة التي قررت أن تتدخل لإنقاذ الطفلة "بسمة" من الوضع الصعب الذي تعيشه بسبب زوج والدتها، لتقرر في النهاية إخراجها من دائرة العنف والألم رغم الصعاب التي واجهتها.
يشارك في بطولة العمل السعودي نحبة كبيرة من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر. وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.
يمكنكم قراءة .... أمي: دراما سعودية تلامس الوجدان والطفلة ترف العبيدي تخطف القلوب
العنود سعود لجمهورها: هدفي الأول تقديم عمل يليق بكمأداء العنود سعود لشخصية " مريم" نال على إعجاب الكثيرين من جمهور ونقاد، مما دفعها للرد عليهم برسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن مدى امتنانها وسعادتها بإشادتهم الطيبة والتي أدخلت السرور لقلبها، إذ نشرت " العنود" صورًا لشخصية "مريم" عبر صفحتها على "انستغرام"، وعلقت بالقول "ردّد فعلكم في كل مره تطير قلبي من مكانه ويهون عليه التعب ووجع القلب وكل شئ . اشكركم علي كرمكم في التعبير عن مشاعركم الطيبه وبسم لله علي قلبكم من الحزن والبكاء وسامحوني أنا كنت ابي اقدم شئ يليق فيكم وهذا هدفي الاول أحبكم من كل قلبي".
مسلسل أميمسلسل "أمي" هو النسخة السعودية من مسلسل Anne التركي المقتبس من المسلسل الياباني الشهير Mother، تتابع الأحداث شخصية "مريم"، المعلمة التي تكتشف أن تلميذتها تتعرض لسوء المعاملة من والدتها البيولوجية، فتقرر الهرب معها وتربيتها كابنتها. المسلسل يحافظ على الحبكة الأساسية للعمل التركي مع تعديلات تعكس الثقافة السعودية.
مشاركة درامية سابقةوكانت آخر المشاركات الدرامية للفنانة العنود سعود، من خلال مسلسل "دكة العبيد" الذي دارت أحداثه في بداية القرن العشرين في أماكن مختلفة كالهند، إفريقيا، أوروبا الشرقية، والجزيرة العربية،وضم المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم بجانب العنود سعود على رأسهم فايز بن جريس، أبكشا بوروال، هاشم نجدي وآخرين، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة وإخراج الأسعد الوسلاتي.
