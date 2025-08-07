سماح أنور بدأت مشواري الفني صدفة بعمر الـ 15 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 02:12 مساءً - حلت الفنانة سماح أنور ضيفة على بودكاست "فضفضت أوي" الذي يقدمه الفنان معتز التوني، واسترجعت ذكريات بداية مشوارها الفني، وقالت إنها دخلت عالم التمثيل وهي في مرحلة الثانوية العامة عن طريق الصدفة لإنقاذ الموقف.

تفاصيل مشاركتها الفنية الأولى

أكدت سماح أنور أن والدها كان يقوم بكتابة وتأليف العديد من الأعمال المسرحية، وكان يعمل على رواية للتليفزيون منذ فترة وكانت سماح تحضر كافة بروفات العمل، وفي يوم التصوير أصيبت البطلة بكسر في القدم واعتذرت عن أداء دورها، وتسبب ذلك في انزعاج والدها وكافه صناع العمل، خاصة وأنه في هذا التوقيت كانت الكاميرات موجودة وجاهزة للتصوير.

فكر وقتها الفنان عبد المنعم مدبولي والفنان وحيد سيف في أن تقدم سماح أنور هذا الدور خاصة وأنها كانت تتواجد في أغلب البروفات، وقالت سماح عن هذه الفترة " أنا كنت أيامها كان أتوبيس المدرسة بينزلني عند المسرح عشان كان والدي ووالدتي بيشتغلوا لحد بالليل فكنت بروح أحضر البروفات، وكنت حافظة الرواية لأني بروح كتير وكنت بتفرج بتركيز مش عشان بنت المنتج، أستاذ عبد المنعم مدبولي قال لبابا طيب ما سماح حافظة الدور".

وتابعت قائلة "كان عندي 15 سنة وكنت قاعدة في الأوضة مستنياهم وبحلم أنهم هيندهولي وبعمل الرواية والناس بتسقف لي، ولقيت ماما داخلة عليا وبتقولي بابا عايزك، طلعت ليهم سألني أستاذ عبد المنعم مدبولي أنتي حافظة الرواية كان فيها مونولوجات كتير لأنه كان كاتبها لفؤاد المهندس وشويكار ومتعملتش عشان اتطلقوا، قلتلهم أني حافظة وفعلا قلت فاقتعنوا بيا وكنا بننقذ الموضوع مفيش حاجة في دماغهم غير كده، أنا مكنتش عظيمة طبعا بس هما حسوا أن في حاجة فيا مش مجرد بنت المنتج"، ومنذ هذا الوقت وبدأت رحلتها في عالم الفن وقدمت العديد من الأدوار المميزة.

View this post on Instagram A post shared by Moataaz El Tony - معتز التوني (@moataazeltony)

مسلسل "كتالوج" أحدث أعمالها

يشار إلى أن سماح أنور أصبحت تنتقي أعمالها الفنية بعناية شديدة خلال السنوات الماضية، وكانت آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل كتالوج الذي تصدر الترند وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل "كتالوج" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف" الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور) بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة طفليه اليومية، وعاجز عن التواصل معهما، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجَّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمَّن نصائح حول تربية الأطفال؛ لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

مسلسل "كتالوج" بطولة: محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

يمكنك قراءة.. سماح أنور.. مسيرة فنية أمام كبار النجوم بالسينما والتلفزيون

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»