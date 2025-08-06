شقيقة مي عمر فى ظهور نادر معها.. هل تشببها؟

شقيقة مي عمر تخطف الأنظار

مي عمر تنتظر الغربان

آخر أعمال مي عمر الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:10 مساءً - فاجأت الفنانةجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتواجدها مع شقيقتها سارة وذلك في ظهور نادر للثنائي سويًا، حيث كان الظهور الأول لهما معاً أثناء تواجدهما في تونس لحضور فعالياتالعربي، حيث تم تكريم مي عمر خلال حفل كبير أُقيم على مسرح قرطاج التاريخي، وسط حضور جماهيري تجاوز الآلاف من محبي الفن والإعلام.ونشرتصوراً تجمعها بشقيقتها مي عمر على حسابها بموقع "إنستغرام"، وتداول المتابعون هذه الصور على صفحات السوشيال ميديا، حيث خطفت سارة الأنظار بملامحها المصرية وجمالها الطبيعي وملامحها الهادئة، وتساءل المتابعون عن مدى الشبه الكبير بينهما، حيث أشار كثيرون إلى أنها تشبه مي إلى حد كبير، بينما رأى آخرون أن ملامحهما تختلف، لكن تجمعهما الجاذبية والأناقة.قد تحب قراءة.. إجازة النجمات في أسبوع.. مي عمر تتألق في اليونان وإيمان العاصي برفقة ابنتهاوفي سياق آخر بدأتالتحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي تدخل به منافساتوالذي تتعاون فيه مع المؤلفة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف لأول مرة، لتخوض مي تجربة درامية جديدة مع مؤلفة ومخرجة لم يسبق لها التعاون معهما من قبلُ، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج محمد سامي، كان آخرها "إش إش"في رمضان الماضي.وتنتظرعرض فيلم "" خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير، وتشارك "" في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين.

يُذكر أن مي عمر خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل فى صراعات ما بين الانتقام وحبها إلى رجب الجريتلي.

مسلسل "اش اش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



